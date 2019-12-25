Новости за ночь: Первый регулярный поезд преодолел Крымский мост. Видео
Первый пассажирский поезд пересек минувшей ночью Крымский мост и въехал на территорию Крыма. Это состав, который отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь. Как сообщает ТАСС, поезд целенаправленно замедлил ход, чтобы пассажиры смогли разглядеть арки транспортного перехода, а внешние наблюдатели – сделать фотографии.
На пересечение моста от станции Тамань в Краснодарском крае до Крыма ушло примерно 24 минуты, передает RT.
Прибытие поезда в Севастополь ожидается в 09:25 по московскому времени. В сети появились несколько видео момента проезда пассажирского состава по Крымскому мосту.
Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря. Поезд «Таврия» от Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился в Крым в тот же день в два часа дня.
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