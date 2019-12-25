Новости за ночь: Первый регулярный поезд преодолел Крымский мост. Видео

Первый пассажирский поезд пересек минувшей ночью Крымский мост и въехал на территорию Крыма. Это состав, который отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь. Как сообщает ТАСС, поезд целенаправленно замедлил ход, чтобы пассажиры смогли разглядеть арки транспортного перехода, а внешние наблюдатели – сделать фотографии.

На пересечение моста от станции Тамань в Краснодарском крае до Крыма ушло примерно 24 минуты, передает RT.