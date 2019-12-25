Новости за ночь: Украина созвала экстренное заседание кабмина по транзиту газа

Ранее экс-президент Петр Порошенко призвал ввести санкций против украинских компаний, которые договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа.

Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН отметил, что, выступая с такими заявлениями, Петр Порошенко пытается защитить свой бизнес, а не интересы Украины.

«На самом деле, тут всё гораздо банальнее. На старых схемах поставок газа в Украину, с так называемым реверсом, в своё время сидели Порошенко с Яценюком. Сегодня эти схемы ломаются, и они теряют огромные финансовые ресурсы», - считает Килинкаров.







