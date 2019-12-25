Новости за ночь: Украина созвала экстренное заседание кабмина по транзиту газа
Кабмин Украины провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По его словам, формат заседания был полностью закрытый. Оно продлилось менее часа. Подробности не раскрываются. Добавлю, России и Украине удалось продлить контракт на транзит российского газа еще на пять лет, до 2024 года. РЕН-ТВ напоминает, соглашение фиксирует утрату Украиной статуса главной транзитной страны для «Газпрома», уравнивая ее с Польшей и Турцией.
Ранее экс-президент Петр Порошенко призвал ввести санкций против украинских компаний, которые договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа.
Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН отметил, что, выступая с такими заявлениями, Петр Порошенко пытается защитить свой бизнес, а не интересы Украины.
«На самом деле, тут всё гораздо банальнее. На старых схемах поставок газа в Украину, с так называемым реверсом, в своё время сидели Порошенко с Яценюком. Сегодня эти схемы ломаются, и они теряют огромные финансовые ресурсы», - считает Килинкаров.
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