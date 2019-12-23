Названы самые закредитованные регионы России

Как сообщается, расчет уровня закредитованности россиян проводился на основе данных Центрального банка России и Росстата. В ходе исследования оценивались соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовая зарплата.

В числе наименее закредитованных регионов оказались Ингушетия, Крым, Севастополь, Дагестан и Чеченская республика.

Ранее член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН предсказал в России кредитный кризис в недалёком будущем. Причину он видит в том, что часть страны уже вынуждена жить в кредит.

«С этой управленческой командой ничего не изменится. По поводу закредитованности: за последние 1,5 года долги россиян перед банками выросли на 4,5 триллиона рублей — это более чем 37%, примерно с 13 триллионов рублей в начале 2018 года до 17,5 триллионов рублей сегодня. Модель поведения населения понятна — если “денег нет, вы держитесь”, и “государство вас рожать не просило”, то в принципе ничего не остаётся, кроме как влезать в долги. Это, безусловно, чистый вычет по платежам из реальных располагаемых доходов. И, с моей точки зрения, мы в ближайшие 1,5 лет столкнёмся с мощным кредитным кризисом, потому что платить по долгам уже не возможно», — предупредил экономист.

