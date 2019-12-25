Новости за ночь: Кудрин рассказал, как Путин спас экономику России

Благодаря настойчивости президента также на базе первого фонда начало формирование двух отдельных - Резервного фонда и Фонда национального достояния. Такая подушка безопасности позволила выполнить все обязательства бюджета.

Как отмечает Ura.ru, к началу прошлого года Резервный фонд был аннулирован. Сейчас нефтегазовые доходы собираются в Фонд национального благосостояния. Согласно информации министерства финансов, на 1 декабря 2019 года там накоплено 124 миллиарда долларов.