Новости за ночь: Кудрин рассказал, как Путин спас экономику России

25 декабря 201907:36

Принципиальное решение президента Владимира Путина о формировании резервных фондов спасло экономику Российской Федерации в кризис 2008 года. Такую оценку дал глава Счётной палаты Алексей Кудрин, занимавший одно время пост министра финансов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что при принятии решения о создании Стабилизационного фонда, Путин практически был одинок в своём стремлении – многие выступали против.

Экономист: Мы не заметим исчезновения Резервного фонда

Благодаря настойчивости президента также на базе первого фонда начало формирование двух отдельных - Резервного фонда и Фонда национального достояния. Такая подушка безопасности позволила выполнить все обязательства бюджета.

Как отмечает Ura.ru, к началу прошлого года Резервный фонд был аннулирован. Сейчас нефтегазовые доходы собираются в Фонд национального благосостояния. Согласно информации министерства финансов, на 1 декабря 2019 года там накоплено 124 миллиарда долларов.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Другие новости за ночь 25 декабря 2019 года
ФОТО:
ТЕГИ:Алексей КудринРезервный ФондЭкономика