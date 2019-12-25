Новости за ночь: Кудрин рассказал, как Путин спас экономику России
Принципиальное решение президента Владимира Путина о формировании резервных фондов спасло экономику Российской Федерации в кризис 2008 года. Такую оценку дал глава Счётной палаты Алексей Кудрин, занимавший одно время пост министра финансов, передает РИА Новости.
Он уточнил, что при принятии решения о создании Стабилизационного фонда, Путин практически был одинок в своём стремлении – многие выступали против.
Благодаря настойчивости президента также на базе первого фонда начало формирование двух отдельных - Резервного фонда и Фонда национального достояния. Такая подушка безопасности позволила выполнить все обязательства бюджета.
Как отмечает Ura.ru, к началу прошлого года Резервный фонд был аннулирован. Сейчас нефтегазовые доходы собираются в Фонд национального благосостояния. Согласно информации министерства финансов, на 1 декабря 2019 года там накоплено 124 миллиарда долларов.
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