В Госдуме объяснили, почему россияне будут праздновать Новый год в кредит
Глава комитета Госдумы по труду и социальной защите в эфире НСН объяснил, что общество в России оказалось в финансовой зависимости.
Перед Новым годом россияне начали брать микрозаймы. Согласно социологическому исследованию, 45% респондентов не хватает денег на подарки, 40% — на новогоднее угощение, 10% — на развлечения и поездки во время январских каникул. Еще 5% рассказали о нехватке средств на покупку одежды к празднику, услуг сфер красоты.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов в эфире НСН признал, что без заемных денег сейчас в России не прожить.
«У нас общество закредитовано – это факт. Зарплаты маленькие, и когда возникает потребность в дополнительных средствах другого выхода нет, кроме как взять микрозаем. Это так не только на Новый год, но и в разгар отпусков, когда люди берут микрозаймы на приобретение путевок, билетов. Бывает и так, что люди живут в режиме постоянных долгов перед кредитными организациями. У нас, вообще, сегодня без кредитов общество не живет. Его много лет подсаживали на кредиты, микрозаймы, формируя финансовую зависимость», - посетовал парламентарий.
Всего в декабре будет выдано более 3,2 миллиона займов на общую сумму 33-34 млрд рублей. 30-40% этих кредитов пойдет на подготовку к Новому году.
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