В Госдуме объяснили, почему россияне будут праздновать Новый год в кредит

Перед Новым годом россияне начали брать микрозаймы. Согласно социологическому исследованию, 45% респондентов не хватает денег на подарки, 40% — на новогоднее угощение, 10% — на развлечения и поездки во время январских каникул. Еще 5% рассказали о нехватке средств на покупку одежды к празднику, услуг сфер красоты.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов в эфире НСН признал, что без заемных денег сейчас в России не прожить.