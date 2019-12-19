В Госдуме объяснили, почему россияне будут праздновать Новый год в кредит

19 декабря 201911:48
Георгий Гагарин

Глава комитета Госдумы по труду и социальной защите в эфире НСН объяснил, что общество в России оказалось в финансовой зависимости.



Перед Новым годом россияне начали брать микрозаймы. Согласно социологическому исследованию, 45% респондентов не хватает денег на подарки, 40% — на новогоднее угощение, 10% — на развлечения и поездки во время январских каникул. Еще 5% рассказали о нехватке средств на покупку одежды к празднику, услуг сфер красоты.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов в эфире НСН признал, что без заемных денег сейчас в России не прожить.

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«У нас общество закредитовано – это факт. Зарплаты маленькие, и когда возникает потребность в дополнительных средствах другого выхода нет, кроме как взять микрозаем. Это так не только на Новый год, но и в разгар отпусков, когда люди берут микрозаймы на приобретение путевок, билетов. Бывает и так, что люди живут в режиме постоянных долгов перед кредитными организациями. У нас, вообще, сегодня без кредитов общество не живет. Его много лет подсаживали на кредиты, микрозаймы, формируя финансовую зависимость», - посетовал парламентарий.

Всего в декабре будет выдано более 3,2 миллиона займов на общую сумму 33-34 млрд рублей. 30-40% этих кредитов пойдет на подготовку к Новому году.

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ФОТО: pxhere.com
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