Путин заявил, что его «коробит» от больших зарплат топ-менеджеров госкомпаний

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он согласен с тем, что топ-менеджеры государственных корпораций получают «непомерно большие зарплаты». В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер заявил, что его тоже «задевает и коробит» то, что эти зарплаты выплачиваются руководителям из госбюджета.

«Меня самого это, честно говоря, я согласен», — цитирует RT Путина.

«Очень трудно». Ответ президента на вопрос, как прожить на 10 тысяч

Однако, как пояснил резидент, компании нанимают большое количество иностранных специалистов, работающих эффективно, но при этом их труд оценивается по меркам международного рынка труда.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил жительнице Санкт-Петербурга, что зарплата главы государства - не самая высокая в стране. Разговор состоялся после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Когда Путин подошел к людям, чтобы пообщаться, одна женщина спросила его, как прожить на 10 тыс. рублей в месяц.

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ФОТО: kremlin.ru
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