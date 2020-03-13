Путин заявил, что его «коробит» от больших зарплат топ-менеджеров госкомпаний
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он согласен с тем, что топ-менеджеры государственных корпораций получают «непомерно большие зарплаты». В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер заявил, что его тоже «задевает и коробит» то, что эти зарплаты выплачиваются руководителям из госбюджета.
«Меня самого это, честно говоря, я согласен», — цитирует RT Путина.
Однако, как пояснил резидент, компании нанимают большое количество иностранных специалистов, работающих эффективно, но при этом их труд оценивается по меркам международного рынка труда.
В феврале президент России Владимир Путин сообщил жительнице Санкт-Петербурга, что зарплата главы государства - не самая высокая в стране. Разговор состоялся после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Когда Путин подошел к людям, чтобы пообщаться, одна женщина спросила его, как прожить на 10 тыс. рублей в месяц.
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