Путин заявил, что его «коробит» от больших зарплат топ-менеджеров госкомпаний

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он согласен с тем, что топ-менеджеры государственных корпораций получают «непомерно большие зарплаты». В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер заявил, что его тоже «задевает и коробит» то, что эти зарплаты выплачиваются руководителям из госбюджета.

«Меня самого это, честно говоря, я согласен», — цитирует RT Путина.