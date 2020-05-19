Экономист оценил падение ВВП «без «Газпромов» в 70-90%

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН заявил, что эта цифра далека от действительности, потому что является «средней по больнице» между продолжавшими экспорт сырья компаниями и почти полностью прекратившими работу предприятиями в сфере услуг.



«Цифра, которая опубликована за апрель месяц, близка к тем оценкам, которые я озвучивал, что в апреле падение экономики будет составлять 30-35%. По факту Минфин говорит, что номинальный ВВП упал на 28%, реальный они пока не посчитали, потому что нет дефлятора за апрель. Я думаю, что не столь глубокое падение, не на 40-50%, обусловлено тем, что продолжали продавать нефть, газ, металлы, золото, платину, палладий, никель, зерно. А вот в сфере услуг — рестораны, гостиницы, общепит, туризм, перевозки — здесь падение, конечно, гораздо сильнее. Ни о каких 30% речи и быть не может, там падение на 70-90%. Российская экономика упала не столь глубоко только из-за сырьевого экспорта. Так что эта цифра (номинальный ВВП от Минфина — прим. НСН) имеет мало отношения к действительности, поскольку у нас далеко не все работают в «Газпромах», «Россетях», металлургических и нефтяных компаниях. В целом падение гораздо более серьёзное, особенно в тех регионах, где нет добычи сырья», - объяснил он.

Жуковский отметил, что падение ВВП на 15-20% по итогам всего года было бы не худшим сценарием.

«На самом деле падение за год может быть больше 20%. Всё будет зависеть от цен на нефть. При нефти дешевле $30 в течение ближайшего полугодия падение российской экономики составит 20% и более. Если нефть удастся сейчас удастся оттащить до 35-42 долларов, то падение будет меньше. При нефти дешевле $30 у нас дыра в бюджете составит около 8-9 триллионов рублей, если нефть будет около 35-40 долларов, то дефицит бюджета составит около 6 триллионов, при нефти в 40 долларов — 5 триллионов. Примерно на 5 триллионов рассчитывают Минфин и правительство. Думаю, что по факту будет хуже», - поделился своим прогнозом с НСН экономист.

Жуковский также раскритиковал меры российских властей по спасению экономики, назвав их запоздалыми и недостаточными, особенно в сравнении с другими странами.

«Прошло уже два месяца самоизоляции, людей закрыли дома без работы, без денег, без нормальных пособий и поддержки со стороны государства, без реального освобождения подавляющего большинства россиян и бизнеса от налогов, кредитов, коммуналки, ипотеки. И мы видим, что уже два месяца правительство занимается имитацией бурной деятельности, проводит совещания и прямые эфиры из Ново-Огарёво. И только сейчас, через два месяца, они смогли еде-еле принять третий пакет мер помощи населению и бизнесу. Суммарный размер поддержки экономики составит по разным оценкам 3,5-4 трлн рублей, при том, что потеряно время — половина марта, весь апрель и половина мая. Масштабы поддержки неадекватно маленькие, 4 триллиона - это всего лишь 3,5% ВВП, это не может компенсировать падение экономики. В Великобритании, Испании, Италии, Франции, Португалии, Германии, в Америке масштабы бюджетной поддержки экономики от 15% до 40% ВВП», - заметил собеседник НСН.

По словам Жуковского, властям придётся потратить 2-3 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния, а также влезать долги — заимствовать на рынке ещё 4 триллиона рублей. При этом намерение ЦБ запустить печатный станок не для прямых выплат населению, а для поддержки крупных компаний, может спровоцировать покупку валюты и девальвацию рубля, прогнозирует он.

Ранее в эфире НСН экономист Михаил Делягин раскритиковал правительство России за «бухгалтерский подход», заключающийся, по его мнению, в нежелании властей выделять деньги на поддержание бизнеса и сохранение общества.

