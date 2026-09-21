Силуанов назвал задачи обороны приоритетом бюджета на 2027-2029 годы

В ходе пленарной сессии в рамках Московского финансового форума он указал, что в настоящее время самое главное - «это задачи обороны, задачи фронта».

«Чтобы люди которые живут в нашей стране, не чувствовали некой концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, жизнь была такая же, как и была раньше в предыдущие года», - отметил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти закладывают в бюджет на следующий год стоимость нефти в $50 за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

