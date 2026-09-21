Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации «Лавра» Евгения Водолазкина
Российский актёр Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации «Лавра» Евгения Водолазкина. Об этом заявил генеральный продюсер проекта Сергей Катышев.
По его словам, перед началом съёмок пройдёт «симфонический спектакль-концерт». Это читка романа, которую актёр проведет вместе с писателем. Также в мероприятии примет участие дирижер Петр Дранга.
Отмечается, что понаблюдать за процессом создания кинокартины зрители смогут 21 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, а затем 9 ноября на площадке Новой сцены Большого театра в Москве.
«Мы решили вынести процесс читки в публичное пространство. Весь «Лавр» для нас — большой творческий эксперимент, поэтому и идти к нему мы хотим нестандартным путем», - указал Катышев.
Он добавил, что режиссёром фильма станет «молодой талантливый российский режиссер», имя которого пока не раскрывается.
Ранее стало известно, что Борисов снимется в ленте «Арена», которая является режиссерским дебютом Сальмы Хайек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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