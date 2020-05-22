ЦБ допустил падение ВВП на 8%

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не исключает, что валовой внутренний продукт России во втором квартале текущего года может сократиться более чем на 8%. Об этом руководитель регулятора заявила в ходе онлайн- конференции для журналистов.

По словам главы ЦБ, соответствующий прогноз будет уточняться к следующему заседанию совета директоров. Одновременно она сообщила, что не видит причин для внепланового решения по снижению ключевой ставки. Набиуллина подчеркнула, что плановое принятие решений на советах директоров составляет один из элементов предсказуемости политики ЦБ.

Следующее заседание совета директоров назначено на 19 июня.

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ТЕГИ:ВВПЦентробанкЭльвира Набиуллина
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