Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков, в свою очередь, более позитивно оценил влияние огласки на «работу» черных кредиторов.

«Само обсуждение этой проблемы настраивает на положительный лад, потому что представители черного кредитования любят тишину, когда проблема замалчивается. Это стимулирует людей как бы незаметно работать. А само обсуждение этой проблемы повлияет на граждан, склонных к нарушению российского законодательства, в положительную сторону. Обсуждение этой проблемы должно привести к сокращению этого сектора», – добавил эксперт.

Ранее Чирков заявил в пресс-центре НСН, что высокие процентные ставки, ужесточение требований банков и сложности с доходным инвестированием вместе создают питательную среду для чёрного кредитования.

