Всегда на связи: В чем секрет «живучести» кнопочных телефонов
Кнопочные телефоны долговечны и на них невозможно поймать вирус, так что пользователи продолжат ценить их за это, заявил НСН Илья Корнейчук.
Кнопочные телефоны — это надежность и долговечность, они выжили в эпоху новых технологий и останутся нишевыми, но все равно востребованными устройствами. Об этом НСН рассказал ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Интерес к кнопочным мобильным телефонам вырос на 60% за последние три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным «Базы», количество запросов, связанных с приобретением подобных устройств, превысило 83 тысячи. При этом наибольшей популярностью пользуются аппараты в форме «раскладушки». Корнейчук раскрыл, что спрос сильно разнится от ретейлера к ретейлеру.
«Не могу сказать, насколько вырос спрос, так как у каждого ретейлера будут свои данные, но, несомненно, спрос на кнопочные телефоны есть. Кто-то покупает его ребенку в школу, чтобы он без смартфона сидел, но при этом был на связи. Но, конечно, для города люди предпочитают и будут предпочитать смартфон. Даже те же бабушки все уже со смартфонами, у всех есть мессенджеры. То есть даже элементарный видеозвонок — одно из преимуществ современного мира — все вынуждены так или иначе осваивать. Конечно, остаются "бабушки-бабушки", они наверно, выбирают кнопочный, но это не массовая история», — рассказал он.
По словам Корнейчука, у кнопочных телефонов много плюсов, так что спрос на них сохранится, но по-прежнему не массовый.
«Кнопочный телефон работает долго. У него большая автономность. Его сложнее заразить каким-нибудь вирусом, а злоумышленникам использовать в корыстных целях. Кнопочный телефон — это просто, понятно, безопасно. Им проще обучить пользоваться. Самое главное — это цена, потому что за тысячу рублей ты получаешь полноценный телефон, который позволяет тебе всегда быть на связи. Я считаю, что спрос на кнопочные телефоны сохранится. Кнопочные телефоны «выжили», и теперь это нишевые устройства. Сейчас они подскочили на 30%, а потом может оказаться, что продажи упадут на 30%», — подытожил он.
Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) раскрыл НСН, что россияне не отказались от айфонов вопреки санкционным ограничениям, так как у компании преданная фан-база.
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