Кнопочные телефоны — это надежность и долговечность, они выжили в эпоху новых технологий и останутся нишевыми, но все равно востребованными устройствами. Об этом НСН рассказал ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.

Интерес к кнопочным мобильным телефонам вырос на 60% за последние три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным «Базы», количество запросов, связанных с приобретением подобных устройств, превысило 83 тысячи. При этом наибольшей популярностью пользуются аппараты в форме «раскладушки». Корнейчук раскрыл, что спрос сильно разнится от ретейлера к ретейлеру.

«Не могу сказать, насколько вырос спрос, так как у каждого ретейлера будут свои данные, но, несомненно, спрос на кнопочные телефоны есть. Кто-то покупает его ребенку в школу, чтобы он без смартфона сидел, но при этом был на связи. Но, конечно, для города люди предпочитают и будут предпочитать смартфон. Даже те же бабушки все уже со смартфонами, у всех есть мессенджеры. То есть даже элементарный видеозвонок — одно из преимуществ современного мира — все вынуждены так или иначе осваивать. Конечно, остаются "бабушки-бабушки", они наверно, выбирают кнопочный, но это не массовая история», — рассказал он.