Песков отверг заявления Марин Ле Пен об «угрозах» со стороны России
Москва не согласна с этим заявлением лидеров «Национального движения» Франции Марин Ле Пен и Журдана Барделлы о якобы имеющихся угрозах России в отношении Парижа. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что Россия никому не угрожает и никого не шантажирует.
«Поэтому с такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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