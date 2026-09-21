Песков отверг заявления Марин Ле Пен об «угрозах» со стороны России

Он указал, что Россия никому не угрожает и никого не шантажирует.

«Поэтому с такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».