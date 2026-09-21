Песков отверг заявления Марин Ле Пен об «угрозах» со стороны России

Москва не согласна с этим заявлением лидеров «Национального движения» Франции Марин Ле Пен и Журдана Барделлы о якобы имеющихся угрозах России в отношении Парижа. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он указал, что Россия никому не угрожает и никого не шантажирует.

«Поэтому с такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЕвропаМарин Ле ПенФранцияРоссияДмитрий Песков

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