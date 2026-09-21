«Уголовка» или штраф? Как хотят наказывать за оскорбление разведенных с детьми

Валерия Рытвина объяснила НСН, что пока предполагается, что за ругательства в адрес разведенных мужчин или женщин с детьми будет выписываться штраф.

Основательница «Совета блогеров» и юрист Валерия Рытвина раскрыла НСН, что наказание за оскорбление одиноких матерей с детьми в Сети будет распространятся на человека, который сделает это в медиапространстве повторно, однако речь об уголовной ответственности пока не идет.

Ранее Рытвина предложила дополнить статью 282 УК РФ, добавив к признакам ненависти и вражды семейное положение. Толчком для этого послужили оскорбления одиноких матерей в Сети, где часто встречается уничижительный термин «РСП», или «разведенка с прицепом». Юрист раскрыла НСН детали инициативы.

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«Важно отметить, что инициатива не только в защиту матерей-одиночек, хотя они, к сожалению, основные объекты травли, но в отношении обоих полов. Поправки мы подготовили как раз и в КоАП, и в УК в случае, если в медиа повторно одним и тем же лицом транслируется унижение по признаку семейного положения. Конечно, о лишении свободы речь не идет, это максимальная санкция по максимально тяжкому составу по ст. 282. И для начала медийному лицу за разжигание ненависти будет копеечный штраф по административке, в лучшем случае», — рассказала она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН рассказала, что соло-материнство — это не тренд, а беда и трагедия человека, который поздно понял, что упустил что-то важное в жизни.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
ТЕГИ:ДетиРазвод

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