Основательница «Совета блогеров» и юрист Валерия Рытвина раскрыла НСН, что наказание за оскорбление одиноких матерей с детьми в Сети будет распространятся на человека, который сделает это в медиапространстве повторно, однако речь об уголовной ответственности пока не идет.

Ранее Рытвина предложила дополнить статью 282 УК РФ, добавив к признакам ненависти и вражды семейное положение. Толчком для этого послужили оскорбления одиноких матерей в Сети, где часто встречается уничижительный термин «РСП», или «разведенка с прицепом». Юрист раскрыла НСН детали инициативы.