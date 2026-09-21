«В плане содержания собак без разницы – заводчик ты или рядовой владелец. Тут не нужно делать акцент на этом статусе. Самое главное, что человек должен содержать собаку правильно – кормить, ухаживать, гулять с ней и так далее. Нужно сделать акцент на содержание в целом. У нас для обычных людей правила не детализированы и не работают. Человек может содержать в квартире 25 животных, а сделать ничего с этим нельзя фактически. К любому массовому содержанию должно быть больше требований. Что касается реестра регистрации заводчиков, у нас есть собаки, которые не регистрируются там, потому что не признается такая порода официально. Регистрировать породу может любая общественная организация, которая занимается по своему уставу кинологической деятельности. Тут возникает вопрос, что считать серым рынком», - объяснила она.

При этом она добавила, что черным заводчикам невыгодно содержать животных в плохом состоянии, но «сюрпризы» все равно могут быть.

«Заводчику в целом невыгодно содержать собак в плохом состоянии. Есть абсолютно нормальные и здоровые собаки, которые не соответствуют породе по той или иной причине, например, цвету. Цена на такую собаку меньше, но человек знает, что он берет. Почему мы говорим про черных заводчиков? Они вообще не учитывают биологические принципы и требования, у них конвейер, щенков они стараются продать как можно быстрее, без прививок. А щенок прививается в 2,5 месяца. Когда человек покупает такую собаку, он покупает «кота в мешке», может купить больную собаку. Он может купить даже здоровую собаку, но она же без прививки, животное может просто не перенести адаптацию при переезде», - добавила собеседница НСН.

Нелегальные заводчики животных влияют на число бездомных собак, обманывают покупателей на сотни тысяч рублей, необходимо в ближайшее время принять закон об их ответственности, заявил НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

