В России призвали ужесточить требования к содержанию домашних животных
Олеся Борисенко заявила НСН, что черным заводчикам невыгодно содержать животных в плохом состоянии, но «сюрпризы» все равно могут быть.
В России необходимо ужесточить требования к содержанию домашних животных, если речь о большом количестве питомцев, заявила НСН руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко.
Серый рынок «разведенцев», которые работают вне реестра Российской кинологической федерации (РКФ), пока значительно больше белого, и на нем много недобросовестных бизнесменов, которые плохо ухаживают за питомцами и обманывают покупателей. В Госдуме при поддержке правительства уже разработали законопроект, который мог бы решить проблему, но за год документ не дошел даже до первого чтения, пишут «Известия». Борисенко призвала в целом решить проблему содержания собак.
«В плане содержания собак без разницы – заводчик ты или рядовой владелец. Тут не нужно делать акцент на этом статусе. Самое главное, что человек должен содержать собаку правильно – кормить, ухаживать, гулять с ней и так далее. Нужно сделать акцент на содержание в целом. У нас для обычных людей правила не детализированы и не работают. Человек может содержать в квартире 25 животных, а сделать ничего с этим нельзя фактически. К любому массовому содержанию должно быть больше требований. Что касается реестра регистрации заводчиков, у нас есть собаки, которые не регистрируются там, потому что не признается такая порода официально. Регистрировать породу может любая общественная организация, которая занимается по своему уставу кинологической деятельности. Тут возникает вопрос, что считать серым рынком», - объяснила она.
При этом она добавила, что черным заводчикам невыгодно содержать животных в плохом состоянии, но «сюрпризы» все равно могут быть.
«Заводчику в целом невыгодно содержать собак в плохом состоянии. Есть абсолютно нормальные и здоровые собаки, которые не соответствуют породе по той или иной причине, например, цвету. Цена на такую собаку меньше, но человек знает, что он берет. Почему мы говорим про черных заводчиков? Они вообще не учитывают биологические принципы и требования, у них конвейер, щенков они стараются продать как можно быстрее, без прививок. А щенок прививается в 2,5 месяца. Когда человек покупает такую собаку, он покупает «кота в мешке», может купить больную собаку. Он может купить даже здоровую собаку, но она же без прививки, животное может просто не перенести адаптацию при переезде», - добавила собеседница НСН.
Нелегальные заводчики животных влияют на число бездомных собак, обманывают покупателей на сотни тысяч рублей, необходимо в ближайшее время принять закон об их ответственности, заявил НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Книга Симоньян вышла на первое место в рейтинге продаж Московского дома книги
- Россиянам рассказали о значении долгого взгляда кошки в глаза
- Всегда на связи: В чем секрет «живучести» кнопочных телефонов
- Песков отверг заявления Марин Ле Пен об «угрозах» со стороны России
- Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации «Лавра» Евгения Водолазкина
- В России заявили о неготовности общества к включению CS в школьную программу
- В России призвали ужесточить требования к содержанию домашних животных
- Экономисты поспорили, что ждет банковскую систему России осенью
- «Уголовка» или штраф? Как хотят наказывать за оскорбление разведенных с детьми
- Силуанов назвал задачи обороны приоритетом бюджета на 2027-2029 годы