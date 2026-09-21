Книга Симоньян вышла на первое место в рейтинге продаж Московского дома книги
Новая книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» на прошедшей неделе заняла первое место в рейтинге продаж Московского дома книги. Об этом пишет RT.
Произведение было выпущено к годовщине смерти супруга Симоньян Тиграна Кеосаяна. В ней она рассказывает об отношениях в семье, о любви и о том, как найти силы жить дальше после утраты самого близкого человека.
Книга начала поступать в магазины конце августа. По словам Симоньян, все доходы от продаж будут направлены на помощь гражданам, пострадавшим от атак БПЛА.
Ранее в издательстве АСТ рассказали, что книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили во время ярмарки на Красной площади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Как шагреневая кожа»: Россиянам посоветовали не ждать снижения цен на жилье
- Экс-глава Минобороны Украины рассказал, почему Зеленский отказался от выборов
- В Совфеде назвали единственное спасение Украины от тяжелой зимы
- Палец, глаз и голос: Как работает новая система идентификации в аэропортах
- Экс-министр объяснил, чем угрожает дефицит бюджета России
- Россиянам назвали автомобили, наиболее уязвимые перед некачественным топливом
- Кижи, мамонты и Байкал: В какие регионы едут россияне за этнотуризмом
- Ирина Салтыкова продала квартиру, где снимали фильм «Брат-2»
- Туроператоры ждут прироста поездок в Индию на 50% при безвизе
- В России предрекли деиндустриализацию в Евросоюзе из-за газового кризиса