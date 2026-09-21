Книга Симоньян вышла на первое место в рейтинге продаж Московского дома книги

Новая книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» на прошедшей неделе заняла первое место в рейтинге продаж Московского дома книги. Об этом пишет RT.

Симоньян назвала «преувеличением» сообщения о своей победе над онкологией

Произведение было выпущено к годовщине смерти супруга Симоньян Тиграна Кеосаяна. В ней она рассказывает об отношениях в семье, о любви и о том, как найти силы жить дальше после утраты самого близкого человека.

Книга начала поступать в магазины конце августа. По словам Симоньян, все доходы от продаж будут направлены на помощь гражданам, пострадавшим от атак БПЛА.

Ранее в издательстве АСТ рассказали, что книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили во время ярмарки на Красной площади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЛитератураКнигаМаргарита Симоньян

Горячие новости

Все новости

партнеры