Книга Симоньян вышла на первое место в рейтинге продаж Московского дома книги

Произведение было выпущено к годовщине смерти супруга Симоньян Тиграна Кеосаяна. В ней она рассказывает об отношениях в семье, о любви и о том, как найти силы жить дальше после утраты самого близкого человека.

Книга начала поступать в магазины конце августа. По словам Симоньян, все доходы от продаж будут направлены на помощь гражданам, пострадавшим от атак БПЛА.

Ранее в издательстве АСТ рассказали, что книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили во время ярмарки на Красной площади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

