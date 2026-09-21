Россиянам рассказали о значении долгого взгляда кошки в глаза

Долгий взгляд кошки в глаза человеку, как правило, означает обычное наблюдение. Об этом Life.ru рассказала зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol Светлана Капустина.

Ветеринар назвал опасные симптомы после вакцинирования животных

По её словам, следует учитывать не только взгляд питомца, а весь набор сигналов. Так, если животное расслаблено, уши в обычном положении, хвост спокоен, отсутствуют другие признаки напряжения, то поводов для беспокойства нет.

«Скорее всего, питомец просто ждёт от человека каких-то действий», - сказала эксперт.

Капустина добавила, что если пристальный взгляд сочетается с напряжённым телом, прижатыми ушами и резкими движениями хвостом, и если при этом животное старается отойти подальше, то, скорее всего, ему некомфортно.

Ранее кандидат биологических наук, доцент Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко в беседе с «Радиоточкой НСН» опровергла изобретение в России приложения «кототиндер» для поиска хозяев кошкам из приюта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Благотворительный фонд помощи бездомным животным "РЭЙ"
ТЕГИ:ЖивотныеДомашние ЖивотныеКошки

Горячие новости

Все новости

партнеры