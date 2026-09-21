Россиянам рассказали о значении долгого взгляда кошки в глаза
Долгий взгляд кошки в глаза человеку, как правило, означает обычное наблюдение. Об этом Life.ru рассказала зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol Светлана Капустина.
По её словам, следует учитывать не только взгляд питомца, а весь набор сигналов. Так, если животное расслаблено, уши в обычном положении, хвост спокоен, отсутствуют другие признаки напряжения, то поводов для беспокойства нет.
«Скорее всего, питомец просто ждёт от человека каких-то действий», - сказала эксперт.
Капустина добавила, что если пристальный взгляд сочетается с напряжённым телом, прижатыми ушами и резкими движениями хвостом, и если при этом животное старается отойти подальше, то, скорее всего, ему некомфортно.
Ранее кандидат биологических наук, доцент Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко в беседе с «Радиоточкой НСН» опровергла изобретение в России приложения «кототиндер» для поиска хозяев кошкам из приюта.
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