В России заявили о неготовности общества к включению CS в школьную программу
Российское общество пока не готово к включению компьютерной игры Counter-Strike (CS) в школьную программу. Об этом NEWS.ru заявил президент Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит.
По его словам, подобные инициативы требуют доработки даже с учётом наличия версий игры, позволяющих «отключить кровь и запретить определённые действия».
«Сейчас никто не будет реализовывать это в полном объеме. Как только разрешат — сделают кое-как. Кто будет потом виноват? Не надо сейчас», - сказал Смит.
Он также добавил, что «Dota — хорошо, Counter-Strike — пока не надо».
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил «Радиоточке НСН», что киберспорт в школах будет неплохо работать в связке с уроками информатики и робототехники.
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