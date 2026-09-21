В России заявили о неготовности общества к включению CS в школьную программу

По его словам, подобные инициативы требуют доработки даже с учётом наличия версий игры, позволяющих «отключить кровь и запретить определённые действия».

«Сейчас никто не будет реализовывать это в полном объеме. Как только разрешат — сделают кое-как. Кто будет потом виноват? Не надо сейчас», - сказал Смит.

Он также добавил, что «Dota — хорошо, Counter-Strike — пока не надо».

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил «Радиоточке НСН», что киберспорт в школах будет неплохо работать в связке с уроками информатики и робототехники.

