Банкир рассказал, как правильно взять кредит
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН рассказал, на что обращать внимание при оформлении кредитных карт в банке.
Прaктически все российские бaнки из топ-30 зa последние три годa полностью откaзaлись выдaвaть зaймы в мaгaзинaх, пишут «Известия».
В чaстности, в последнее время от выдaчи POS-кредитов откaзaлись Aльфa-Бaнк и Росбaнк, которые предлaгaли тaкую услугу через свои дочерние фирмы. Среди лидеров прошлого годa зaймы в мaгaзинaх выдaвaли лишь «Тинькофф», Почтa Бaнк и «Хоум Кредит». Кaк отмечaет издaние, остaльные бaнки или не выдaвaли кредиты в целом, делaя стaвку нa кредитные кaрты, или откaзaлись от этой прaктики еще рaньше, пишет Газета.ру.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН отметил, что при заключении любого кредитного договора: в магазине или банке - необходимо хорошо его изучить, чтобы понимать условия, и не быть обманутым в ожиданиях. Также Тосунян рекомендовал при пользовании банковскими кредитами контролировать каждую операцию в рамках заключенных сделок.
«Надо обращать внимание клиента при оформлении карты или любого кредита, чтобы он не оказался в ситуации непрогнозируемых платежей. Могут быть особенности того или иного вида кредитования, но они отражаются в договоре. В льготах, кэшбеке, дисконте тоже надо пытаться разобраться, чтобы понимать, в чем можно получить выгоду. Проверять необходимо каждый раз, действительно ли деньги вернулись на счет в том объеме, в котором должны, и списали их ровно столько, сколько указано в договоре. Интернет-банк это позволяет. У продавца всегда будет желание взять с покупателя больше. Но оно регулируется грамотным чтением договора», - отметил собеседник НСН.
Банкир назвал кредитование потребителей с помощью банковских карт более современным способом работы банков с клиентами.
«Банковские карты – это более современная форма кредитования банковских клиентов, в том числе с помощью «морковок» - кэшбека, дисконта. Выдача кредита по паспорту, как это было в предыдущие годы, когда в магазине фактически осуществлялось мгновенное кредитование, для банков носила определенный риск. В режиме онлайн сложно оценить кредитную историю. А через карты ее проще отслеживать и снижать мошеннические риски. И регулятор, и многие люди потом жаловались на высокие проценты таких кредитов. Поэтому отказ банков от кредитов в магазинах – это нормальный тренд» - успокоил эксперт.
Ранее член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН предсказал в России кредитный кризис в недалёком будущем. Причину он видит в том, что часть страны уже вынуждена жить в кредит.
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