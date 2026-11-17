По его словам, сейчас трое людей могут собраться, снять фильм на телефон, и его будут смотреть. Меньшиков с этим ничего не сделает, добавил он.



Астрахан подчеркнул, что немало режиссеров и актеров, которые ничего не заканчивали, становились мировыми звездами. При этом он признал, что фундаментальное образование нужно, а то, что оно размывается, — проблема.



Насколько фундаментально сейчас учат главные театральные вузы — тоже вопрос. Все зависит от преподавателей, считает собеседник. Рынок и свобода выбора, по его мнению, создали условия, при которых режиссером и актером может стать каждый.



С Меньшиковым Астрахан согласился в другом. Он объяснил, что молодым кинематографистам сейчас тяжело реализоваться из-за высокой конкуренции. Только ВГИК ежегодно выпускает около 50 постановщиков, уточнил худрук Театра на Трубной.



Ранее режиссер Петр Шерешевский призвал «не обрезать» профильные вузы.

