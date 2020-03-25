Эксперты предупредили о возможных сбоях интернета на «удалёнке»

Всё больше россиян в крупных городах переходят на дистанционный формат работы в связи с угрозой распространения коронавируса и карантинными мерами властей. Как пишет «Коммерсант», сотовые операторы уже пошли навстречу абонентам, решив не ограничивать доступ к мобильному интернету и звонкам при нулевом балансе. Вместе с тем, очевидно, что нагрузка на инфраструктуру телекоммуникационных компаний сейчас растёт. Массовых сбоев пока нет, свидетельствуют данные сервиса DownDetector, однако некоторые пользователи мобильного и домашнего интернета уже столкнулись с проблемами по скорости подключения и объёмам трафика.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН подтвердил рост трафика, но подчеркнул, что запаса прочности у операторов на этот случай должно хватить.

«С точки зрения загруженности, действительно, есть локальный рост трафика в Москве, Петербурге, в меньшей степени - в других крупных городах. Москва сейчас – лидер по объёмам трафика, который из бизнес-центров переместился в спальные районы. В среднем мы можем наблюдать рост как у мобильных операторов – он незначительный, 15-20%, так и у провайдеров.

В России на сегодняшний день самые качественные телеком-сети. Запас прочности сегодня – где-то 50% по ёмкости сети, и выбрать весь этот запас люди не смогут», - уверен он.

По словам Муртазина, локальные проблемы у пользователей всё же могут возникнуть, причём привязки к району здесь нет: в одно доме всё может быть нормально, а в соседнем – перебои.

«Зачастую, как ни странно, эти проблемы связаны не столько с самим каналом, сколько с настройками Wi-Fi роутера дома, когда люди либо его неправильно настроили, либо он настроен по умолчанию. Если проблемы на стороне роутера, то надо понимать, что это локальные перегрузки. Возможно, нужен другой провайдер, который лучше справляется с перегрузками в вашем доме.

Сегодня локальные сбои могут наблюдаться у людей, потому что у них изменился профиль потребления. Те, кто работает удалённо, из дома, - например, впервые участвует в видеоконференции, - столкнулись с тем, что интернета, которого хватало на загрузку фильмов, музыки, просмотр сайтов, не хватает для нового качества работы. Интернет, по сути, не изменился, но резко изменилось то, как люди им пользуются. Не у всех интернет хороший», - объяснил собеседник НСН.

Экс-директор по безопасности Tele2 Александр Барсуков в беседе с НСН заявил, что нагрузка на сети ведущих операторов возросла на 50%, в том числе из-за увеличения количества видеоконференций и конференц-мостов. Он предположил, что с подключением новых пользователей к дистанционной работе могут возникнуть сбои.

«Компании предоставляли определённые фиксированные тарифы с фиксированным объёмом трафика. Поэтому никто не предусматривал [такого роста трафика - прим НСН]. И сейчас мы вынуждены обращаться к местному оператору, который предоставлял нам Wi-Fi, чтобы он увеличил трафик.

Думаю, что будут сбои. Не все же 100% ещё перешли на "удалёнку". И так уже иногда есть прерывание видеосвязи, бывают отключения во время видео-конференций. Но мы не знаем, операторам хватает ёмкости в их коммутаторах, ретрансляторах, контроллерах. Какую сеть они строят: у одного оператора сильное покрытие, у другого – слабое. Один на оптоволокне, другой чисто по проводам», - отметил он.

По данным источника «Коммерсанта», власти обсуждали с операторами связи возможность предоставления безлимитного мобильного интернета для всех абонентов в зоне карантина при введении в стране ЧС. Но пока в этом нет необходимости, добавил он.

