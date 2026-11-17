Байден рассказал о симпатиях американцев к Путину
Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден написал в мемуарах, что некоторые американцы восхищались российским лидером Владимиром Путиным. В числе причин он назвал позицию Москвы по вопросам традиционных ценностей и запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в РФ, сообщает ТАСС.
По словам Байдена, это отношение складывалось на фоне противоположных процессов в двух странах.
Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в РФ по времени почти совпал с легализацией однополых браков (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в США.
Экс-президент упомянул эти настроения в книге воспоминаний «Обещай мне, Америка».
Недавно Байден рассказал, почему США не смогли улучшить отношения с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Захарова: Французскими военными на Украине займутся Минобороны РФ и Генштаб
- «Незаменимый самолет»: Названы возможные причины крушения Ан-12
- В России резко вырос спрос на исправление кредитной истории
- Песков: Россия хочет достичь целей СВО миром, но готова применить силу
- Зверев: Предпосылок для дефицита красной икры в России сейчас нет
- Россияне стали массово менять сигнализации на машинах ради автозапуска
- Битва и лотерея: Член жюри «Грэмми» рассказал о номинантах на премию
- Байден рассказал о симпатиях американцев к Путину
- Дмитрий Астрахан: Закрытие театральных вузов проблему не решит
- «Художник мейнстрима»: Почему Мартин Скорсезе не прижился в СССР