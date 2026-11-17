По словам Байдена, это отношение складывалось на фоне противоположных процессов в двух странах.



Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в РФ по времени почти совпал с легализацией однополых браков (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в США.



Экс-президент упомянул эти настроения в книге воспоминаний «Обещай мне, Америка».



Недавно Байден рассказал, почему США не смогли улучшить отношения с Россией.

