Битва и лотерея: Член жюри «Грэмми» рассказал о номинантах на премию
Предсказать, кто попадёт в шорт-лист премии «Грэмми» невозможно, так как за ними стоит не только талант, но и раскрутка, рассказал НСН Роман Мирошниченко.
Опубликованный список номинантов на получение «Грэмми» не очевиден, рассказал НСН гитарист-виртуоз, член жюри этой престижной премии Роман Мирошниченко. По его мнению, в шорт-лист попадают как действительно яркие звёзды, так и те, кто раскручен промоутерами.
Ранее на сайте премии был представлен полный список номинантов на получение «Грэмми» в 2027 году. Сама 69-я церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 7 февраля. В списке нет ни одного представителя России, что, по словам Мирошниченко, может иметь и политический подтекст.
«В самых популярных жанрах в шорт-листах российские исполнители не фигурировали ни разу за всю историю «Грэмми», насколько я помню. Но в этот раз меня удивило, что даже в классике, где традиционно хоть кто-то, но присутствует из российских исполнителей, я никого не заметил. Кто знает, может быть, в этом есть и политическая составляющая. Впрочем, многие заявляют о том, что это крупнейшая музыкальная премия в Америке. Я бы сделал поправку – это все-таки самая масштабная и респектабельная премия на всей планете. В этот раз, например, была добавлена категория азиатской музыки. В прошлые годы там ввели африканские номинации. Отдельно есть латиноамериканские страны. Наверное, следующими буду Австралия или Океания, по географическому принципу. То есть глобализация присутствует и потому все так мечтают и стремятся завоевать «Грэмми», – отметил Мирошниченко.
Говоря о тех, кто пробился в номинанты, собеседник НСН отметил, что из лонг-листа в опубликованном списке он недосчитался некоторых ярких лидеров гонки за «Грэмми».
«Не прошли многие явные фавориты. Например гитарист Роббен Форд в блюзе. Кубинский и американский джазовый трубач Артуро Сандоваль. Хороший проект у английского барабанщика Саймона Филлипса, который сейчас живет в США и перед этим они номинировались. Это говорит о том, как сложно войти в шорт-лист. При этом, мой хороший приятель из Индии, Дэван Экамбарам несколько лет бьётся за статуэтку и наконец-то получил номинацию. Всё по-разному и иногда непредсказуемо. В чём-то это лотерея», - признался член жюри «Грэмми».
Он отметил, что не удивлён тем, что три номинации присудили недавно ушедшей из жизни кантри-певице Долли Партон. Еще более неудивительна, по словам Мирошниченко, номинация жены 44-го президента США Барака Обамы - Мишель в категории «Лучшая аудиокнига, повествование и запись рассказа». Там она посоревнуется с сэром Полом Маккартни, который получил три номинации, в том числе за разговорный жанр.
Бейонсе стала первым в истории премии исполнителем, который достиг 100 номинаций за карьеру. Рекордсменом по числу номинаций именно в этот раз – 11 штук – стала британская певица Raye. Как отметил Мирошниченко, россиянам в последние годы сложно следить за мировыми музыкальными новинками и поэтому имя Raye отечественным меломанам малознакомо.
«Поскольку не все стриминги открываются в России, такие как Spotify или iTunes и Apple Music, многие новинки просто до нас не доходят. Чисто технически. А одиннадцать номинаций, мне лично, прежде всего говорят о том, что артиста очень серьезно поддерживает какой-нибудь лейбл или какая-то компания. Они серьезно вкладываются в промо, в маркетинг и прочую раскрутку артиста. Иногда такое происходит, чтобы собрать максимальное количество номинаций. В общем, там битва серьезная», - сказал Мирошниченко.
Эксклюзивно для НСН он также рассказал, за кого голосовал при выборе номинантов «Грэмми-2027».
«В главных категориях традиционно преуспевают Оливия Родриго и Оливия Дин — за них я отдавал голоса уже не впервые. А вот артисты, которых я поддержал и которые получили номинации в других категориях. «Лучший Джаз-бенд» – совместный проект американского джазового вокалиста Курта Эллинга и немецкого биг-бэнда WDR Big Band под управлением саксофониста и дирижёра Боба Минцера. «Лучшее шоу» – Дэван Экамбарам, за которого я особенно рад, так как это мой добрый приятель из Индии, который когда-то был одним из рекомендовавших меня в Академию Грэмми. В категории «Лучший латинский джаз» я отметил кубинского пианиста и композитора Гонсало Рубалькаба. «Лучшим новым исполнителем» назвал рок-группу из Бруклина Geese и певицу Slayyyter. Что же касается самой трансляции объявления номинантов, то запомнился обладатель 14-ти «Грэмми» Херби Хэнкок, процитировавший Дюка Эллингтона, который когда-то сказал, что есть два вида музыки: хорошая музыка и другая», - заключил Мирошниченко.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал НСН, что награды, как «Золотой Граммофон», сегодня не имеют такой значимости для артиста, как это было с премиями в советское время, так как сегодня исполнитель может построить успешную карьеру без званий и наград.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России резко вырос спрос на исправление кредитной истории
- Песков: Россия хочет достичь целей СВО миром, но готова применить силу
- Зверев: Предпосылок для дефицита красной икры в России сейчас нет
- Россияне стали массово менять сигнализации на машинах ради автозапуска
- Битва и лотерея: Член жюри «Грэмми» рассказал о номинантах на премию
- Байден рассказал о симпатиях американцев к Путину
- Дмитрий Астрахан: Закрытие театральных вузов проблему не решит
- «Художник мейнстрима»: Почему Мартин Скорсезе не прижился в СССР
- Еврокомиссия заложила продолжение конфликта на Украине до конца 2028 года
- Горевой заявил о низком уровне современных актеров