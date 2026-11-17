Опубликованный список номинантов на получение «Грэмми» не очевиден, рассказал НСН гитарист-виртуоз, член жюри этой престижной премии Роман Мирошниченко. По его мнению, в шорт-лист попадают как действительно яркие звёзды, так и те, кто раскручен промоутерами.

Ранее на сайте премии был представлен полный список номинантов на получение «Грэмми» в 2027 году. Сама 69-я церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 7 февраля. В списке нет ни одного представителя России, что, по словам Мирошниченко, может иметь и политический подтекст.

«В самых популярных жанрах в шорт-листах российские исполнители не фигурировали ни разу за всю историю «Грэмми», насколько я помню. Но в этот раз меня удивило, что даже в классике, где традиционно хоть кто-то, но присутствует из российских исполнителей, я никого не заметил. Кто знает, может быть, в этом есть и политическая составляющая. Впрочем, многие заявляют о том, что это крупнейшая музыкальная премия в Америке. Я бы сделал поправку – это все-таки самая масштабная и респектабельная премия на всей планете. В этот раз, например, была добавлена категория азиатской музыки. В прошлые годы там ввели африканские номинации. Отдельно есть латиноамериканские страны. Наверное, следующими буду Австралия или Океания, по географическому принципу. То есть глобализация присутствует и потому все так мечтают и стремятся завоевать «Грэмми», – отметил Мирошниченко.

Говоря о тех, кто пробился в номинанты, собеседник НСН отметил, что из лонг-листа в опубликованном списке он недосчитался некоторых ярких лидеров гонки за «Грэмми».