Политолог: ЕР перед выборами нужно реабилитироваться за пенсионную реформу

Руководство Общероссийского народного фронта (ОНФ) не обсуждало возможное объединение с партией «Единая Россия». Об этом сообщил в беседе с РБК член центрального штаба ОНФ Николай Говорин.

Новость о том, что «Единая Россия» собирается объединяться с ОНФ, менять лидера и даже название, появилась накануне на сайте «Медузы». По данным её источников, объединение запланировано в 2021 году к выборам. В названии партии планируется убрать слово «единая», при этом слово «Россия» останется.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что только таким образом партия может реабилитироваться перед выборами за «провальные» проекты, например, пенсионную реформу.