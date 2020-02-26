Политолог: ЕР перед выборами нужно реабилитироваться за пенсионную реформу
Генеральный директор Центра политической информации в беседе с НСН пояснил, зачем партии объединяться с Общероссийским народным фронтом.
Руководство Общероссийского народного фронта (ОНФ) не обсуждало возможное объединение с партией «Единая Россия». Об этом сообщил в беседе с РБК член центрального штаба ОНФ Николай Говорин.
Новость о том, что «Единая Россия» собирается объединяться с ОНФ, менять лидера и даже название, появилась накануне на сайте «Медузы». По данным её источников, объединение запланировано в 2021 году к выборам. В названии партии планируется убрать слово «единая», при этом слово «Россия» останется.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что только таким образом партия может реабилитироваться перед выборами за «провальные» проекты, например, пенсионную реформу.
«Это единственный простой способ "Единой России" поднять капитализацию партии перед парламентскими выборами в 2021-м году. Объединение с ОНФ делает ее партией президента. Было бы логично, если бы он ее возглавил. Но, как я понимаю, для него это вопрос сложный. Полагаю, что возглавит кто-нибудь из ближайших соратников», - заявил эксперт в интервью НСН.
«Направление одно – выполнение нацпроектов. И только работая в этом направлении, "Единая Россия" может реабилитироваться и за пенсионную реформу, за остальные проекты», - пояснил Алексей Мухин.
По информации СМИ, партия якобы намерена отказаться от единственного лидера, вместо него появятся три сопредседателя. В качестве возможных кандидатов на их должность собеседники издания называли бывшего вице-премьера Алексея Гордеева, гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву и «кого-то из представителей молодежи».
К слову, в интервью РИА Новости, замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов заявил, что в руководстве «Единой России» вопросы смены лидера и названия партии, а также объединения с Общероссийским народным фронтом не обсуждались.
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