«Можно влипнуть»: В Гильдии финансовых аналитиков призвали россиян не скупать валюту

Накануне эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк заявил, что Центробанк резко снижает ключевую ставку, а следом за ним банки снижают ставки по вкладам. По его словам, это может сделать выгодной покупку валюты, при чем не обязательно наличной. Александр Разуваев с ним не согласился.

«Валюту покупать не надо. Во-первых, это не патриотично, а во-вторых, можно влипнуть в какую-нибудь неприятную историю. Центробанк и дальше будет понижать ставку. Пока ставки по вкладам относительно высокие, лучше положить рубли. Также есть фондовый рынок. «Газпром» объявил самые большие дивиденды в истории компании. С точки зрения инвестирования фондовый рынок – это правильная история. Хотя он рискованный, но защитить свои сбережения позволяет только рынок акций. Держать деньги в валюте неправильно со всех точек зрения», - сказал Разуваев.