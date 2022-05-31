«Можно влипнуть»: В Гильдии финансовых аналитиков призвали россиян не скупать валюту

Сбережения в валюте держат только граждане отсталых стран, заявил в эфире НСН экономист Александр Разуваев. 

Покупать валюту в нынешних условиях не следует, лучше всего положить рубли на вклад, а также инвестировать в акции крупных российских компаний, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк заявил, что Центробанк резко снижает ключевую ставку, а следом за ним банки снижают ставки по вкладам. По его словам, это может сделать выгодной покупку валюты, при чем не обязательно наличной. Александр Разуваев с ним не согласился.

«Валюту покупать не надо. Во-первых, это не патриотично, а во-вторых, можно влипнуть в какую-нибудь неприятную историю. Центробанк и дальше будет понижать ставку. Пока ставки по вкладам относительно высокие, лучше положить рубли. Также есть фондовый рынок. «Газпром» объявил самые большие дивиденды в истории компании. С точки зрения инвестирования фондовый рынок – это правильная история. Хотя он рискованный, но защитить свои сбережения позволяет только рынок акций. Держать деньги в валюте неправильно со всех точек зрения», - сказал Разуваев.

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По его словам, ни в одной развитой стране мира граждане не хранят сбережения в валюте.

«В валюте сбережения держат граждане отсталых стран. Единственное исключение – это Турция. Но у них, все-таки, историческая традиция такая. А у нас прекрасный рынок капитала. Со всего СНГ нам завидуют и не только», - резюмировал Разуваев.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что в зависимости от различных сценариев развития мирового кризиса могут пострадать и доллар, и евро. При этом рубль, по его словам, это пока не затрагивает, потому что Россия практически отвязана от международной экономической системы.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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