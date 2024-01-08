«Никаких выплат»: В России раскрыли причины затяжного расследования атаки на «Северные потоки»
Никакая страна добровольно не компенсирует ущерб от подрыва «Северных потоков», если это не установит суд. Поэтому так долго тянется расследование.
Атаку на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» совершили с территории Украины через Польшу. Как пишет Wall Street Journal, к такому выводу склоняется следствие. Газета ссылается на европейских следователей, которые обвинили польских чиновников в сокрытии доказательств о передвижении по стране.
США начали подготовку к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» ещё за несколько недель до начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье на платформе Substack.
По его словам, изначально операция была направлена на сдерживание России, однако затем, вероятно, в Белом доме решили использовать её для запугивания руководства Германии, так как ФРГ считали слабым звеном в западной коалиции стран, выступающей на стороне Украины.
«Некоторые в ЦРУ считали, что президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность – в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией», - рассказал Херш.
Американская администрация не комментирует данные о причастности Киева к подрывам «Северных потоков»
Он также уточнил, что взрывные устройства на газопроводах были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства.
В ноябре 2023 года издание Washington Post назвало украинского полковника Романа Червинского координатором подрыва «Северных потоков». По данным газеты, Червинский подчинялся более высокопоставленным военным, а те – непосредственно главкому ВСУ Валерию Залужному.
В публикации утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский не знал о подготовке и проведении теракта. Червинский ранее был арестован по делу о провале вербовки российского пилота и угона самолета ВКС РФ, что привело к ракетному удару по украинскому военному аэродрому.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожным знаком информацию о том, что украинский лидер Владимир Зеленский мог быть не в курсе возможной причастности украинских силовиков к терактам на «Северных потоках», сообщает РИА Новости.
Комментируя публикацию в The Washington Post, он указал, что это может свидетельствовать о том, что власти Украины не контролируют ситуацию в своей стране.
«Если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание», - заключил представитель Кремля.
Одна из причин долгого расследования по делу о подрыве «Северных потоков» в том, что никакая страна добровольно не согласится компенсировать ущерб России за подрыв «Северных потоков», заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с НСН. По его словам, такой сценарий будет возможен, только если вина конкретной страны будет доказана Международным судом.
«Подобные промышленные объекты застрахованы. Мы ничего не слышим по поводу страхования: будут ли выплаты и так далее. Могут быть вопросы о том, попадает ли это под страховой случай и как это квалифицировать. Страховые, конечно, будут тянуть время и говорить: давайте разберемся. Сейчас политические противники говорят о том, что это действительно был намеренный взрыв. Никакая страна добровольно не согласится ничего компенсировать, пока не будет доказано Международным судом, кто это сделал. Доказать вину будет сложно. Максимум можно будет получить страховые выплаты», - сказал Юшков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что расследование американского публициста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков» круче Уотергейта, администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам. По ее словам, так далеко американские президенты еще не заходили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru