«Никаких выплат»: В России раскрыли причины затяжного расследования атаки на «Северные потоки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожным знаком информацию о том, что украинский лидер Владимир Зеленский мог быть не в курсе возможной причастности украинских силовиков к терактам на «Северных потоках», сообщает РИА Новости.



Комментируя публикацию в The Washington Post, он указал, что это может свидетельствовать о том, что власти Украины не контролируют ситуацию в своей стране.

«Если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание», - заключил представитель Кремля.

Одна из причин долгого расследования по делу о подрыве «Северных потоков» в том, что никакая страна добровольно не согласится компенсировать ущерб России за подрыв «Северных потоков», заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с НСН. По его словам, такой сценарий будет возможен, только если вина конкретной страны будет доказана Международным судом.