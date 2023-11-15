Американская администрация не комментирует данные о причастности Киева к подрывам «Северных потоков»

Белый дом отказалась сообщить, примут ли США меры против Киева, если подтвердится достоверность сообщения о причастности Украины к подрывам российских трубопроводов «Северный поток», сообщает ТАСС со ссылкой координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джона Кирби.

СМИ: Для подрыва трубопроводов «Северный поток» использовали октоген

Он заявил, что не будет «опережать продолжающееся расследование произошедшего». Отмечается, что Вашингтон «концентрирует внимание на том, чтобы гарантировать получение Украиной того, что ей необходимо», а именно – «критически важные потребности».

Ранее американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск эмоционально ответил на новость об участии экс-командира части сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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