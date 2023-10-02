Пхеньян заявил о попытках Запада скрыть следы причастности к взрывам на «Северных потоках»
Американские власти и страны Запада пытаются скрыть следы причастности к взрывам на «Северных потоках», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление главы департамента МИД Северной Кореи по вопросам РФ Кима Чон Гю.
По его словам, тот факт, что Вашингтон с союзниками отклонил законные запросы Москвы на участие в расследовании взрывов и проведение совместного международного расследования под юрисдикцией ООН, даже не уведомив Россию о ходе своего расследования, говорит об уловке с целью скрыть следы преступлений, оставленных в инциденте с взрывом газопроводов.
Как указал дипломат, мировое сообщество должно поддержать требование России объективно и досконально установить все обстоятельства произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и заинтересованных сторон.
Как сообщалось ранее, Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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