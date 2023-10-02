Пхеньян заявил о попытках Запада скрыть следы причастности к взрывам на «Северных потоках»

Американские власти и страны Запада пытаются скрыть следы причастности к взрывам на «Северных потоках», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление главы департамента МИД Северной Кореи по вопросам РФ Кима Чон Гю.

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По его словам, тот факт, что Вашингтон с союзниками отклонил законные запросы Москвы на участие в расследовании взрывов и проведение совместного международного расследования под юрисдикцией ООН, даже не уведомив Россию о ходе своего расследования, говорит об уловке с целью скрыть следы преступлений, оставленных в инциденте с взрывом газопроводов.

Как указал дипломат, мировое сообщество должно поддержать требование России объективно и досконально установить все обстоятельства произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и заинтересованных сторон.

Как сообщалось ранее, Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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