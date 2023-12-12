Захарова: Дания отказала РФ в помощи по взрывам на «Северных потоках»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Дания отказали России в правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток», сообщает ТАСС.
Американская администрация не комментирует данные о причастности Киева к подрывам «Северных потоков»
По её словам, датская сторона объяснила свой отказ тем, что исполнение запроса российской генпрокуратуры якобы может поставить под угрозу безопасность Дании.
«Это не вызвало у нас удивления... Это лишь подтвердило курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта», - заключила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках», а неоднократные обращения Москвы с предложением принять участие в расследовании игнорируются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию в 2020 году
- Украинский оператор связи «Киевстар» работает с перебоями из-за атаки хакеров
- Финляндия решила открыть два КПП на границе с Россией
- Юрий Лоза назвал «понтами» райдер Веры Брежневой
- Мизулина: Блогер Даня Милохин мог бы делать позитивный контент для армии
- Захарова: Дания отказала РФ в помощи по взрывам на «Северных потоках»
- Экс-владельца Антипинского НПЗ Мазурова приговорили к 10 годам колонии
- Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube не ожидается
- В Минобороны России заявили об отражении атак украинских штурмовиков в Марьинке
- В ноябре спрос на вторичном рынке снизился в 32 городах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru