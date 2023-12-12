Захарова: Дания отказала РФ в помощи по взрывам на «Северных потоках»

По её словам, датская сторона объяснила свой отказ тем, что исполнение запроса российской генпрокуратуры якобы может поставить под угрозу безопасность Дании.

«Это не вызвало у нас удивления... Это лишь подтвердило курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта», - заключила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках», а неоднократные обращения Москвы с предложением принять участие в расследовании игнорируются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

