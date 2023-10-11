Путин: Никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках»

Никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках», позиция ряда стран удивляет. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

В Германии заявили, что «Северный поток» должен быть отремонтирован

Он отметил, что его удивляет позиция некоторых стран, так как был совершен акт международного терроризма. По словам главы государства, неоднократные обращения РФ с предложением принять участие в расследовании игнорируются.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление главы департамента МИД Северной Кореи по вопросам РФ Кима Чон Гю сообщило, что американские власти и страны Запада пытаются скрыть следы причастности к взрывам на «Северных потоках», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Северный ПотокРоссияВладимир Путин

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