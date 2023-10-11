Путин: Никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках»
Никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках», позиция ряда стран удивляет. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что его удивляет позиция некоторых стран, так как был совершен акт международного терроризма. По словам главы государства, неоднократные обращения РФ с предложением принять участие в расследовании игнорируются.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление главы департамента МИД Северной Кореи по вопросам РФ Кима Чон Гю сообщило, что американские власти и страны Запада пытаются скрыть следы причастности к взрывам на «Северных потоках», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru