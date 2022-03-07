Зеленский призвал ввести новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал отказаться от российских нефти и нефтепродуктов, сообщает РИА Новости.
Украинский лидер заявил о необходимости ввести новые антироссийские санкции, в том числе, бойкотировать российский экспорт и импорт.
«Если Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет. Новые санкции, новые санкционные шаги против войны, ради мира», - подчеркнул Зеленский.
Ранее Новая Зеландия объявила о вводе санкций против 100 россиян, в том числе президента РФ Владимира Путина.
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