Рестораны KFC приостановят работу в России
Американская компания Yum! Brands, которой принадлежат рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке работы 70 ресторанов KFC на территории России, сообщает ТАСС.
Кроме того, Yum! Brands отмечает, что завершается работа над соглашением о приостановке работы в России всех ресторанов Pizza Hut.
«Это действие основано на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в РФ и перенаправить всю прибыль от операций в РФ на гуманитарные цели», - подчёркивается в заявлении компании.
Ранее о закрытии всех 850 ресторанов в России объявила сеть McDonald's.
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