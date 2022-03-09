Рестораны KFC приостановят работу в России

Американская компания Yum! Brands, которой принадлежат рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке работы 70 ресторанов KFC на территории России, сообщает ТАСС.

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Кроме того, Yum! Brands отмечает, что завершается работа над соглашением о приостановке работы в России всех ресторанов Pizza Hut.

«Это действие основано на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в РФ и перенаправить всю прибыль от операций в РФ на гуманитарные цели», - подчёркивается в заявлении компании.

Ранее о закрытии всех 850 ресторанов в России объявила сеть McDonald's.

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ФОТО: CC0 / Pixabay/ Free-Photos /
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