Трейдер Vitol Group прекратит торговлю российской нефтью к концу 2022 года

Один из крупнейших покупателей российской нефти, швейцарско-нидерландская компания Vitol Group намерена в концу года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным издания, объемы перерабатываемой Vitol российской нефти уменьшатся во втором квартале. Это произойдет из-за сокращения текущих контрактных обязательств, пишет RT.

«Компания намерена прекратить торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет указано иное, и мы ожидаем, что это будет завершено к концу 2022 года», — отметил представитель Vitol.

Кроме того, компания не планирует заключать новые сделки по приобретению российской нефти и нефтепродуктов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияНефть
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