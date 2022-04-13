Трейдер Vitol Group прекратит торговлю российской нефтью к концу 2022 года
Один из крупнейших покупателей российской нефти, швейцарско-нидерландская компания Vitol Group намерена в концу года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, объемы перерабатываемой Vitol российской нефти уменьшатся во втором квартале. Это произойдет из-за сокращения текущих контрактных обязательств, пишет RT.
«Компания намерена прекратить торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет указано иное, и мы ожидаем, что это будет завершено к концу 2022 года», — отметил представитель Vitol.
Кроме того, компания не планирует заключать новые сделки по приобретению российской нефти и нефтепродуктов, пишет Ura.ru.
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