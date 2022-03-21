Без эмбарго, но и без сервиса: России предрекли сокращение нефтедобычи

России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта, рассказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании заявили о прекращении инвестиций в Россию, это Weatherford International, Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. По мнению эксперта, из-за этого российской нефти может стать меньше.

«Конечно, это очень неприятная история. Нам-то как раз с 90-х годов рассказывали, что не надо нефтегазовым компаниям держать свои сервисные подразделения – которые строят скважины, ремонтируют их, используют элементы повышения нефтеотдачи, то есть работают в нефтесервисе. Нам говорили, вот придут к вам те самые Schlumberger и Baker Hughes, наймете их, и они всё сделают. И многие российские компании пошли по такому пути сокращения. Но уже в 2014 году все снова пытались себя обеспечить этими услугами, потому что и тогда эти компании заявляли, что приостанавливают работу. Тем не менее, себестоимость добычи российской нефти может повыситься, будут искать альтернативных поставщиков оборудования, в частности, из Китая пойдет импорт. Какие-то скважины, может быть, придется закрыть, на каких-то современные технологии перестанут применяться, будет меньше добыча. Опять же, посмотрим, о чем конкретно пойдет речь у каждой компании. Они сделали такое хитрое заявление, мол, «новые инвестиции приостанавливаем», а что это такое – не объясняется», - отметил аналитик.