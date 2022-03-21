Без эмбарго, но и без сервиса: России предрекли сокращение нефтедобычи
Уход западных нефтесервисных компаний из России не станет критичным, да и масштабный запрет на покупку российской нефти едва ли осуществим, успокоил аналитик Игорь Юшков.
России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта, рассказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании заявили о прекращении инвестиций в Россию, это Weatherford International, Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. По мнению эксперта, из-за этого российской нефти может стать меньше.
«Конечно, это очень неприятная история. Нам-то как раз с 90-х годов рассказывали, что не надо нефтегазовым компаниям держать свои сервисные подразделения – которые строят скважины, ремонтируют их, используют элементы повышения нефтеотдачи, то есть работают в нефтесервисе. Нам говорили, вот придут к вам те самые Schlumberger и Baker Hughes, наймете их, и они всё сделают. И многие российские компании пошли по такому пути сокращения. Но уже в 2014 году все снова пытались себя обеспечить этими услугами, потому что и тогда эти компании заявляли, что приостанавливают работу. Тем не менее, себестоимость добычи российской нефти может повыситься, будут искать альтернативных поставщиков оборудования, в частности, из Китая пойдет импорт. Какие-то скважины, может быть, придется закрыть, на каких-то современные технологии перестанут применяться, будет меньше добыча. Опять же, посмотрим, о чем конкретно пойдет речь у каждой компании. Они сделали такое хитрое заявление, мол, «новые инвестиции приостанавливаем», а что это такое – не объясняется», - отметил аналитик.
При этом пока что нельзя с уверенностью сказать, останутся ли эти компании в России или уйдут окончательно.
«Непонятно, насколько они уходят. Покупать какие-то российские предприятия не будут? Ну ладно, не надо. По крайней мере, не все из них заявили, что разрывают нынешние контракты и уходят немедленно. Они все очень обтекаемо так говорят, потому что на любой западный бизнес оказывается большое давление, и они все занимают выжидательную позицию. Все ждут, когда закончится острая фаза конфликта, закончатся боевые действия. Не факт, что в долгосрочной перспективе они полностью уйдут. Они будут выяснять, что конкретно запрещено поставлять в Россию из-за санкций. В первоначальном заявлении США был запрет на поставки «высокотехнологичного оборудования». Что это такое – разъяснений пока никто не дал. Говорить о том, что они окончательно ушли, еще рано», - успокоил Юшков.
Как стало известно Reuters, пятый пакет антироссийских санкций может включать нефтяное эмбарго. Однако полноценный запрет на импорт российских углеводородов чреват дефицитом газа в Европе, поэтому маловероятен, считает Юшков.
«Мне кажется, что европейцы не пойдут на эмбарго, не много шансов, что они решатся на столь радикальный сценарий. Россия в ответ может ввести запрет на поставку угля и газа. А газ заменить нечем. Даже теоретически европейцы не могут поднять газа в виде танкеров столько, сколько мы газопроводами поставляем. Мы поставили 150 млрд кубов, а у них было свободных мощностей на 70. То есть только половину российского газа могут заменить СПГ. Вряд ли решат ввязываться в этот обмен ударами, это быстро может привести к полной остановке торговли. Это рискованный сценарий. По нефти – там проще, мы можем просто поменяться рынками с ближневосточными производителями: они займут наше место в Европе, а мы будем поставлять в Азию. Так же было с США: туда больше стала поставлять Саудовская Аравия, а мы направили эти объемы в Индию. С нефтью проще, ее загрузил в танкеры – она ушла, поэтому такое возможно», - объяснил Юшков.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что газоснабжение Германии следующей зимой остается под вопросом. Об этом немецкий чиновник заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk перед поездкой в Катар. Агентство DPA отмечает, что власти Германии в ускоренном формате строят два пункта приема сжиженного природного газа и напоминают, что Катар является одним из лидеров рынка СПГ.
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