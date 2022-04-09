СМИ рассказали о «бунте» в ЕС из-за перспективы эмбарго на газ и нефть из России

Пять европейских стран возмутились из-за возможного введения эмбарго на российские газ и нефть. Об этом пишет Daily Express.

Европарламент проголосовал за эмбарго на поставки энергоресурсов из России

По данным британской газеты, «бунт» в Европе возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик считает запрет на поставки российских энергоресурсов «красной линией», подчеркивая, что это «убьет страну».

«Виктор Орбан нарушил европейский строй и возглавил восстание против санкций ЕС, в то время как блок ожидает более жестких наказаний против России», — отмечает издание.

Кроме того, Daily Express пишет, что риторику изменила и Германия: в Берлине «подняли тревогу» в отношении разрыва связей с Россией. Также в эмбарго на российские ресурсы не заинтересованы Австрия, Италия и Нидерланды, которые опасаются «хаоса в экономике и энергетической безопасности».

Ранее большинство депутатов Европарламента одобрили резолюцию, призывающую к запрету на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. Решения ЕП не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций ЕС.

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ФОТО: pxhere.com
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