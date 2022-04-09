СМИ рассказали о «бунте» в ЕС из-за перспективы эмбарго на газ и нефть из России
Пять европейских стран возмутились из-за возможного введения эмбарго на российские газ и нефть. Об этом пишет Daily Express.
По данным британской газеты, «бунт» в Европе возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик считает запрет на поставки российских энергоресурсов «красной линией», подчеркивая, что это «убьет страну».
«Виктор Орбан нарушил европейский строй и возглавил восстание против санкций ЕС, в то время как блок ожидает более жестких наказаний против России», — отмечает издание.
Кроме того, Daily Express пишет, что риторику изменила и Германия: в Берлине «подняли тревогу» в отношении разрыва связей с Россией. Также в эмбарго на российские ресурсы не заинтересованы Австрия, Италия и Нидерланды, которые опасаются «хаоса в экономике и энергетической безопасности».
Ранее большинство депутатов Европарламента одобрили резолюцию, призывающую к запрету на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. Решения ЕП не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- СМИ рассказали о «бунте» в ЕС из-за перспективы эмбарго на газ и нефть из России
- Нарколог предупредил об опасности сочетания кофеина и алкоголя
- СМИ: Японская Kyushu Electric Power откажется от российского угля
- В МВФ создали счет для прямой помощи доноров Украине
- Минобороны сообщило об иностранных наемниках в Мариуполе
- S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте
- В Раде заявили о планах Киева ликвидировать российских военных
- СМИ: В США обеспокоены возможной победой Ле Пен на выборах во Франции
- Клинтон рассказал о предложениях Путину и Ельцину вступить в НАТО
- Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать российского консула из города
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru