Роскосмос начнет заключать внешние контракты в рублях
Роскосмос перейдет на заключение контрактов с другими государствами в рублях. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Мы все наши внешние контракты будем заключать в рублях. По такой же схеме, как наши добывающие компании», — заявил Рогозин в эфире Первого канала.
Ранее президент Владимир Путин поручил перевести в российские рубли все расчеты за поставку газа недружественным странам, напоминает РИА ФАН. Глава государства отметил, что в нынешней ситуации нет смысла вести расчеты в валюте при экспорте товаров из РФ в Европу, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+26 826 / сут.
Умерли
366 тыс.+429 / сут.
Выздоровели
16,4 млн+70 622 / сут.
- В Германии отменили все концерты группы «Любэ»
- Роскосмос начнет заключать внешние контракты в рублях
- В Донбассе погиб тесть экс-министра обороны ДНР Стрелкова
- Индийская Nayara Energy купила около 1,8 млн баррелей российской нефти
- Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 1 апреля
- Москвичей предупредили о шторме и буране в выходные
- Несколько взрывов произошло в селе в Белгородской области
- Детский омбудсмен предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами
- В Великобритании арестовали российский вертолет
- На шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел выброс угля и газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru