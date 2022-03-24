Роскосмос начнет заключать внешние контракты в рублях

«Мы все наши внешние контракты будем заключать в рублях. По такой же схеме, как наши добывающие компании», — заявил Рогозин в эфире Первого канала.

Ранее президент Владимир Путин поручил перевести в российские рубли все расчеты за поставку газа недружественным странам, напоминает РИА ФАН. Глава государства отметил, что в нынешней ситуации нет смысла вести расчеты в валюте при экспорте товаров из РФ в Европу, пишет Ura.ru.

