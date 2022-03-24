Роскосмос начнет заключать внешние контракты в рублях

Роскосмос перейдет на заключение контрактов с другими государствами в рублях. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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«Мы все наши внешние контракты будем заключать в рублях. По такой же схеме, как наши добывающие компании», — заявил Рогозин в эфире Первого канала.

Ранее президент Владимир Путин поручил перевести в российские рубли все расчеты за поставку газа недружественным странам, напоминает РИА ФАН. Глава государства отметил, что в нынешней ситуации нет смысла вести расчеты в валюте при экспорте товаров из РФ в Европу, пишет Ura.ru.

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Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:РубльДмитрий РогозинРоскосмос
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