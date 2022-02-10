«Нехорошая ситуация»: Профессор МГУ сравнила укрепление норвежской кроны и положение рубля
Положение российского рубля оставляет желать лучшего из-за деградирующего производства, заявила НСН Елена Ведута.
Укрепление норвежской кроны происходит из-за повышения реальных доходов граждан, а за российским рублем стоит только деградирующее производство, заявила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Аналитик CMS Institute Николай Переславский заявил агентству «Прайм», что в ближайшие недели можно ожидать уверенного роста евро. Также Переславский отметил, норвежская крона весомо укрепилась на фоне роста нефтяных котировок.
«Норвегия находится на более высоком уровне жизни, чем наша страна. Это говорит о том, что у них и потребительский рынок гораздо более богатый качественными продуктами. Доходы граждан у них более высокие, чтобы покупать эти продукты. Также реальные доходы у них растут, а значит и их валюта. За любой валютой в конечном итоге стоит рост реальных доходов граждан. За нашим же рублем стоит продолжающее деградировать производство, соответственно наше производство на потребительский рынок выпускает все меньше товаров, нужных людям. Предложение падает, соответственно цены растут и реальные доходы граждан падают», - сказала Ведута.
Профессор также назвала страны, в которых ситуация с валютами схожа с российским рублем. Ведута отметила, что проблемы с реальными доходами населения, от которых зависит падение валюты, характерны именно для развивающихся стран.
«Сегодня такие валюты у стран СНГ, у которых тоже ситуация не очень хорошая. Во многих этих странах также деградирует производство. Также сюда можно отнести африканские страны. Они имеют реальные большие проблемы с точки зрения роста реальных доходов граждан. Латиноамериканские страны… Вообще, это свойственно для развивающихся стран. Все вынуждены воспринимать доллар как ведущую валюту. Но та же Европа, у нее хоть где-то и падают реальные доходы граждан, но все же не так сильно, как в России. Соответственно их валюта, даже если она тоже падает, относительно рубля будет расти. У нас, к сожалению, все уткнулось в проблему оживления отечественного производства», - резюмировала Ведута.
Ранее главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич в беседе с НСН отмечал, что курс рубля недооценен из-за геополитических рисков. В свою очередь руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов подчеркивал, что рубль может потерять еще больше, если продолжится конфликт с Западом.
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