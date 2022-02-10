«Нехорошая ситуация»: Профессор МГУ сравнила укрепление норвежской кроны и положение рубля

Профессор также назвала страны, в которых ситуация с валютами схожа с российским рублем. Ведута отметила, что проблемы с реальными доходами населения, от которых зависит падение валюты, характерны именно для развивающихся стран.

«Сегодня такие валюты у стран СНГ, у которых тоже ситуация не очень хорошая. Во многих этих странах также деградирует производство. Также сюда можно отнести африканские страны. Они имеют реальные большие проблемы с точки зрения роста реальных доходов граждан. Латиноамериканские страны… Вообще, это свойственно для развивающихся стран. Все вынуждены воспринимать доллар как ведущую валюту. Но та же Европа, у нее хоть где-то и падают реальные доходы граждан, но все же не так сильно, как в России. Соответственно их валюта, даже если она тоже падает, относительно рубля будет расти. У нас, к сожалению, все уткнулось в проблему оживления отечественного производства», - резюмировала Ведута.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич в беседе с НСН отмечал, что курс рубля недооценен из-за геополитических рисков. В свою очередь руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов подчеркивал, что рубль может потерять еще больше, если продолжится конфликт с Западом.

