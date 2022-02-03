Нефть и геополитика: Аналитик подтвердил «недооцененность» рубля на мировом рынке
Курс рубля действительно несколько занижен из-за геополитических рисков, отметил экономист Богдан Зварич.
Курс рубля действительно недооценен из-за геополитических рисков, хотя не столь сильно, как считают некоторые экономисты, подтвердил главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее исследование издания The Economist показало, что рубль является самой недооцененной валютой в мире по «индексу бигмака», который показывает, сколько аналогичных товаров можно купить по пересчету в национальные валюты. Курс рубля оказался занижен на 70%, следом идут турецкая лира (67,9%) и индонезийская рупия (59,3%).
«У меня с этим индексом не очень хорошие взаимоотношения, не могу его комментировать. Если говорить о текущей ситуации в рубле, то сейчас мы видим, что национальная валюта явно недооценена относительно фундаментальных факторов. Здесь, конечно, сказывается геополитический фактор, но при этом сейчас снижение геополитического рисков ведет к тому, что фокус внимания инвесторов смещается на фундаментальные факторы и это способствует укреплению национальной валюты. На наш взгляд, более адекватным для пары доллар-рубль выступает коридор 73-75 рублей, что, соответственно, ниже текущих значений и тем более ниже того, что мы видели неделю назад», - напомнил экономист.
Зварич перечислил причины, по которым рубль может укрепиться относительно доллара.
«Этому способствуют, в частности, очень высокие цены на нефть, мы сейчас видим, что нефть марки Brent торгуется в районе $90 за баррель, это фактически максимум за последние восемь лет, это способствует интересу инвесторов к рублю. Плюс, здесь же можно отметить высокие [процентные] ставки, которые способствуют операциям кэрри-трейд (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок, - прим. НСН). В случае дальнейшего снижения геополитических рисков интерес к подобным операциям со стороны иностранных инвесторов может вырасти, это тоже будет способствовать укреплению национальной валюты», - заключил аналитик
Ранее заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов предположил, что запрет банкам проводить операции в долларах является единственной мерой, которая может выбить Россию из колеи.
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