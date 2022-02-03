Нефть и геополитика: Аналитик подтвердил «недооцененность» рубля на мировом рынке

Курс рубля действительно недооценен из-за геополитических рисков, хотя не столь сильно, как считают некоторые экономисты, подтвердил главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее исследование издания The Economist показало, что рубль является самой недооцененной валютой в мире по «индексу бигмака», который показывает, сколько аналогичных товаров можно купить по пересчету в национальные валюты. Курс рубля оказался занижен на 70%, следом идут турецкая лира (67,9%) и индонезийская рупия (59,3%).