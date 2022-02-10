Курс евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января

По данным на 16.04 мск 10 февраля европейская валюта подешевела на 25 копеек - до 85,06 рубля. До этого курс евро опускался ещё ниже - до 85 рублей.

Курс доллара также снизился - на 37 копеек, до 74,37 рубля.

Ранее аналитики BCS Global Markets заявили, что если страны Запада введут все свои ограничения и санкции против Москвы из-за ситуации с Украиной, то доллар подорожает до 103 рублей.

