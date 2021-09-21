«Спрашивать не будет!» Экономист опасается, что Набиуллина захочет обрушить рубль
Глава Центробанка может сделать это, не советуясь с Минэкономразвития, сказал НСН Михаил Хазин.
Экономист Михаил Хазин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что скептически относится к заявлениям Минэкономразвития по курсу рубля, поскольку его судьба зависит от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в конце 2021 - начале 2022 года ожидается некоторое укрепление рубля, а с 2023 года - постепенное ослабление. При этом министерство пересмотрело прогноз среднегодового курса национальной валюты на 2021 год с 72,8 руб. до 73,6 руб. за доллар, а на 2022 год - с 70,2 руб. до 72,1 руб.
«Заниматься прогнозами курса на будущий год – задача не очень благодарная. Плюс ко всему, Минэкономразвития не имеет никакого отношения к регулированию курса, поэтому его мнение никого не интересует. Если захочет Набиуллина обрушить рубль, она его обрушит, и Минэкономразвития спрашивать не будет», - сказал Хазин.
При этом он назвал курс рубля «непредсказуемым» явлением.
«До тех пор, пока у нас не существует государственной системы регулирования, пока регулирование осуществляет МВФ, мы вообще не можем ни на что влиять. Для россиян курс рубля – это вещь непредсказуемая», - пояснил собеседник НСН.
В июле Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5%. Во время объявления об этом Набиуллина надела брошь с тучей и дождиком. Раньше журналисты замечали, что выбор этого аксессуара является неслучайным и в нем всегда зашифровано какое-то послание.
«В условиях московской жары дождь будет многими восприниматься как облегчение. Хотя в чем здесь облегчение, я не знаю», - сказал в этой связи «Радиоточке НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.
В сентябре Банк России в пятый раз подряд поднял ключевую ставку, на этот раз до 6,75% годовых.
Экономист Василий Колташов в беседе с НСН усомнился, что эта мера поможет борьбе с инфляцией, как обещала Набиуллина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- ЦИК опубликовал распределение мест по итогам выборов в Госдуму
- Прививочный QR-код Макрона слили в интернет
- СМИ: пермскому стрелку ампутировали ногу
- Синоптики: Пик похолодания в Москве пройден
- Нацбезопасность обойдётся России почти в 9 триллионов рублей
- Лукашенко рассказал, когда начнется обсуждение проекта новой Конституции
- Захарова подтвердила встречу спецпредставителя президента РФ с руководством «Талибана»
- Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Россию
- Набиуллина объяснила высказывания своего заместителя о пенсиях
- Без вознаграждений и иностранных счетов. Депутатам Госдумы напомнили об ограничениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru