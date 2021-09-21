«Спрашивать не будет!» Экономист опасается, что Набиуллина захочет обрушить рубль

Экономист Михаил Хазин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что скептически относится к заявлениям Минэкономразвития по курсу рубля, поскольку его судьба зависит от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в конце 2021 - начале 2022 года ожидается некоторое укрепление рубля, а с 2023 года - постепенное ослабление. При этом министерство пересмотрело прогноз среднегодового курса национальной валюты на 2021 год с 72,8 руб. до 73,6 руб. за доллар, а на 2022 год - с 70,2 руб. до 72,1 руб.