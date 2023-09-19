Цена нефти Brent превысила $95 впервые с ноября 2022 года

Цена сырья достигла такого уровня впервые с 15 ноября 2022 года. Так, в 07:19 мск ноябрьские фьючерсы Brent подорожали на 0,69%, до $95,08 за баррель.

При этом стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в ноябре достигла $91,33 за баррель.

Между тем аналитик, финансовый журналист Чарльз Пейн в интервью Fox Business напомнил, что из-за решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти растут цены на бензин в США, и этот вопрос станет «огромной головной болью» президента Штатов Джо Байдена в 2024 году, отмечает телеканал «360».

