Аналитик Пейн: подорожание бензина будет головной болью для Байдена в 2024 году

По его словам, у США практически отсутствуют запасы сырой нефти, а в связи с решением стран ОПЕК+ сократить добычу этого энергоносителя, стоимость галлона (около 3,8 литра) бензина достигнет стоимости в четыре доллара (около 388 рублей).

Помимо этого, издание Bloomberg сообщило, что западные страны не способны справиться с возникшим из-за антироссийских санкций дефицитом дизельного топлива без помощи России.

Ранее стало известно, что для нормализации положения на внутрироссийском топливном рынке в настоящее время правительство РФ рассматривает два варианта стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, передает RT.

