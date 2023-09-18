Аналитик Пейн: подорожание бензина будет головной болью для Байдена в 2024 году
Существенный рост цен на бензин, который прогнозируется в 2024 году, станет «огромной головной болью» для президента Соединенных Штатов Джо Байдена, заявил телеканалу Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.
По его словам, у США практически отсутствуют запасы сырой нефти, а в связи с решением стран ОПЕК+ сократить добычу этого энергоносителя, стоимость галлона (около 3,8 литра) бензина достигнет стоимости в четыре доллара (около 388 рублей).
Помимо этого, издание Bloomberg сообщило, что западные страны не способны справиться с возникшим из-за антироссийских санкций дефицитом дизельного топлива без помощи России.
Ранее стало известно, что для нормализации положения на внутрироссийском топливном рынке в настоящее время правительство РФ рассматривает два варианта стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru