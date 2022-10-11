Экс-министр энергетики США: топливная политика Байдена провалилась

По его словам, глава Белого дома два раза просил Организацию стран экспортеров-нефти (ОПЕК) прийти на помощь Американской экономике и каждый раз получил отказ. Последний случай стал особенно показательным, когда ОПЕК вместе с Россией объявила о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

«Стратегия зависимости от зарубежных поставщиков, разработанная президентом, сделала страну уязвимой и угрожает столкнуть экономику США с обрыва», — отметил Перри. По его словам, в скором времени, цены на нефть вернутся к 110 долларам за баррель, а американцам придется платить на заправках от 5 до 6 долларов за галлон бензина (3,8 литра).

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти вызвало шок у западных стран и привело к панике в администрации президента США. Глава США Джо Байден пошел вразрез со своими обещаниями и решил обратиться за помощью к «враждебным» Ирану и Венесуэле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

