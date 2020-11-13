«Нефтяной пони». Сколько Россия протянет на углеводородах
Российским властям уже сейчас необходимо развивать глубокую переработку и разведывать новые месторождения, но пока они заняты другим вопросами, заявил в эфире НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Нефтяная лошадь России «еще не сдохла», но стране придется делать поворот, чтобы не потерять 20% ВВП и 40% доходов бюджета. Об этом на международном корпоративном форуме «Горизонты» заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, сколько времени осталось «нефтяной лошади» России.
«Эта «лошадь» не сдохнет никогда. Спрос на нефть как на химическое сырье и в меньшей степени как источник топлива сохранится еще на десятилетия. Но этот крупный «мерин» постепенно будет превращаться в скромную «кобылу», потом в «пони» и, в конце концов, в «жеребенка». Потому что фантастические успехи в области альтернативной энергетики и энергосбережения, с одной стороны, и появление альтернативных способов добычи, с другой, будут снижать спрос на традиционные российские углеводороды. Даже не учитывая вопрос санкций. Коренной перелом произойдет где-то в конце 2020-х годов», - сказал Нечаев.
Он пояснил, как именно России нужно перестраивать экономику. «Как минимум, самим заниматься развитием глубокой переработки, включая нефтехимию. Разведывать новые месторождения с более высоким дебетом и низкими издержками. К сожалению, здесь есть проблема: геологоразведка в сложных районах шла, в основном, на импортном, в том числе американском оборудовании, которое сейчас не поставляется из-за санкций. И, безусловно, развивать альтернативные направления экспорта, желательно, высокотехнологичного», - добавил экс-министр.
Однако сейчас российские власти заняты совсем другими вещами, посетовал Нечаев.
«Российским властям вообще не до того. Они сейчас озабочены тем, как сверстать бюджет, не зарезая сильно расходы и не залезая в Фонд национального благосостояния, потому что это их последняя заначка», - отметил собеседник НСН.
Ранее Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что меры поддержки экономики во время карантина были абсолютно недостаточны.
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