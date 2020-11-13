«Нефтяной пони». Сколько Россия протянет на углеводородах

Нефтяная лошадь России «еще не сдохла», но стране придется делать поворот, чтобы не потерять 20% ВВП и 40% доходов бюджета. Об этом на международном корпоративном форуме «Горизонты» заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, сколько времени осталось «нефтяной лошади» России.

«Эта «лошадь» не сдохнет никогда. Спрос на нефть как на химическое сырье и в меньшей степени как источник топлива сохранится еще на десятилетия. Но этот крупный «мерин» постепенно будет превращаться в скромную «кобылу», потом в «пони» и, в конце концов, в «жеребенка». Потому что фантастические успехи в области альтернативной энергетики и энергосбережения, с одной стороны, и появление альтернативных способов добычи, с другой, будут снижать спрос на традиционные российские углеводороды. Даже не учитывая вопрос санкций. Коренной перелом произойдет где-то в конце 2020-х годов», - сказал Нечаев.