Чубайс заявил, что «нефтяная лошадь» России «еще не сдохла»
Нефтяная лошадь России «еще не сдохла», однако стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал. Об этом заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе выступления на международном корпоративном форуме «Горизонты».
«Для нас, для нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке - "если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть". Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция... У нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Мне кажется, что здесь придется делать поворот», - цитирует Чубайса РИА Новости.
Ранее Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о своем возможном уходе из компании, сообщает RT.
Ранее эксперт по вопросам Арктики, координатор программ Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов заявил во время пресс-конференции НСН на тему: «Лёд тронулся! Россия разворачивается в сторону Арктики», что арктического газа хватит на 100 лет вперед. По его словам, Россия в Арктике вступает в новую эпоху, которую можно назвать второй волной освоения.
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