«Не по грани, а за гранью». Нечаев о мерах поддержки экономики во время карантина
Экс-министр экономики России в эфире НСН заявил, что меры поддержки экономики были абсолютно недостаточны.
«По острию, по очень тонкой грани» удалось пройти российской экономике во время пандемии санкций и низких цен на нефть. Такое мнение высказал глава правительства Михаил Мишустин. По его мнению, весь комплекс мер, предпринятых властями по борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал. Мишустин подчеркнул, что теперь надо перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится выполнение всех социальных обязательств государства.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что меры поддержки экономики были абсолютно недостаточны.
«Как известно, меньше, чем в большинстве развитых стран. Мне казалось правильным с самого начала оказать прямую финансовую поддержку и особо нуждающимся гражданам и бизнесу, в первую очередь, малому и среднему. В части граждан это было реализовано, но в очень малой степени, в основном через пособие на детей и повышение пособий по безработице. Что касается поддержки бизнеса, она носила в основном непрямой характер – отсрочка по налогам, по арендной плате. И весьма скромное пособие на выплату зарплат. Сейчас опросы бизнеса показывают, что он стонет: рано или поздно отсрочки по кредитам и арендной плате придется гасить. 40% бизнеса говорит, что у них нет средств платить налоги»,- указал Нечаев.
Он напомним, что даже по официальным оценкам падение реальных доходов составит 5%.
«Это наложится на снижение доходов, которое идет с 2013 года. Семь лет падения доходов - это не на грани, это за гранью», - подчеркнул собеседник НСН.
Для скорейшего преодоления кризиса, считает Нечаев, надо перераспределить бюджетные расходы, «направив больше денег на поддержку граждан и экономики, а не на поддержку правоохранительных органов и оборону».
«Надо заняться улучшением предпринимательского климата, защитой собственности, судебной реформой. Это не даст быстрого эффекта, но когда-то начинать надо. Чем раньше начнем, тем быстрее эффект проявится. Безусловно, надо отказаться от практики повышения налогов. Буквально сегодня правительство объявило, что повышаются акцизы на табак, плата за пользование недрами. Все это в конце концов перекладывается на потребителя. На фоне снижения уровня жизни дальнейший рост цен – это тяжелый удар по гражданам. И по бизнесу и по экономике в целом. Тренд на наращивание налогового бремени в условиях кризиса противоречит всем экономическим букварям», - возмутился экономист.
Ранее Андрей Нечаев заявил НСН, что расходы на еще одну выплату семьям с детьми не будут проблемой для российского бюджета, и рассказал, где можно взять эти деньги.
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