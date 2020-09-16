«Не по грани, а за гранью». Нечаев о мерах поддержки экономики во время карантина

«По острию, по очень тонкой грани» удалось пройти российской экономике во время пандемии санкций и низких цен на нефть. Такое мнение высказал глава правительства Михаил Мишустин. По его мнению, весь комплекс мер, предпринятых властями по борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал. Мишустин подчеркнул, что теперь надо перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится выполнение всех социальных обязательств государства.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что меры поддержки экономики были абсолютно недостаточны.

«Как известно, меньше, чем в большинстве развитых стран. Мне казалось правильным с самого начала оказать прямую финансовую поддержку и особо нуждающимся гражданам и бизнесу, в первую очередь, малому и среднему. В части граждан это было реализовано, но в очень малой степени, в основном через пособие на детей и повышение пособий по безработице. Что касается поддержки бизнеса, она носила в основном непрямой характер – отсрочка по налогам, по арендной плате. И весьма скромное пособие на выплату зарплат. Сейчас опросы бизнеса показывают, что он стонет: рано или поздно отсрочки по кредитам и арендной плате придется гасить. 40% бизнеса говорит, что у них нет средств платить налоги»,- указал Нечаев.