Эксперт рассказал об альтернативах экспорту нефти и газа для России

В этом случае Россия может выйти на внешние рынки с продовольствием, вооружениями и пресной водой, рассказал в эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Он также добавил, что другим экспортным товаром может стать водород как новый экологичный вид топлива, для транспортировки которого вполне можно использовать существующие газопроводы.

Однако он призвал развивать эти направления уже сейчас. «Делать это надо сейчас, иначе время будет упущено», - предупредил эксперт.

