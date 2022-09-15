«Нечего продавать!»: Производителей российских авто просят поддержать

Также директор НАПИ рассказала, что в России на сегодняшний день работают в основном отечественные автомобильные заводы, а завод китайской компании Haval в Тульской области не отличается высокой производственной мощностью.

«Пока у нас работают в основном российские заводы. Все-таки АвтоВАЗ справился с нехваткой компонентов, пусть не в полной мере, но тем не менее. Также Haval – будет ли он наращивать производство или пока будет в том же духе продолжать? Найдутся ли какие-то новые партнеры, китайские бренды, которые тут наладят сборку, производство или импорт? Также много говорилось об иранских автомобилях, но их опыт захода был неудачный», - объяснила собеседница «Радиоточки НСН».

Так, Арабаджи выразила надежду на то, что с изменением ситуации на автомобильном рынке правительство сочтет нужным выделить дополнительные суммы на поддержку автопрома.