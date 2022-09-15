«Нечего продавать!»: Производителей российских авто просят поддержать
Из-за дефицита автомобилей на них резко поднялись цены, также сократились продажи и упал трафик в автосалонах, отметила в эфире НСН эксперт рынка Татьяна Арабаджи.
Российские производители автомобилей нуждаются в поддержке государства, также необходимо поддерживать и производителей компонентов для авто, иначе скоро просто нечего будет продавать, заявила директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Коммерсант» сообщил, что господдержка спроса в автопроме в 2023 году значительно сократится из-за недостатка платежей со стороны самой отрасли. На льготные автокредитование и лизинг сейчас заложено менее 10 миллиардов рублей против традиционных в последние годы 15 миллиардов, идущих с утильсборов. Сложности с финансированием программ в автопроме возникли на фоне приостановки выпуска иностранных автозаводов в РФ после начала спецоперации. Татьяна Арабаджи считает, что проблему необходимо решать комплексно.
«У наших производителей, в частности у АвтоВАЗа, идет поиск новых поставщиков, компонентов и так далее. Им нужна поддержка. Нам нужно подтягивать собственных производителей компонентов, которые расположены у нас в стране, которые пока не удовлетворяют требованиям того же АВТОваза. На их развитие и сертификацию также нужны средства, соответственно здесь нужен комплексный подход. Поддерживать рынок… А если нечего будет продавать или объем будет небольшой, что тогда нужно будет поддерживать? У нас традиционно поддерживались локализованные автомобили, соответственно, в первую очередь нужно наладить бесперебойное производство», - сказала Арабаджи.
По ее словам, автомобильный рынок России сейчас испытывает серьезный дефицит авто на фоне ухода иностранных производителей. Арабаджи отметила, что отрасль ожидает увеличения импорта китайских машин, однако не все дилеры уверены, что на них будет большой спрос.
«Любое сокращение господдержки негативно сказывается на отрасли и на рынке. Из-за дефицита автомобилей у нас резко поднялись цены, сократились продажи и упал трафик в автосалонах. По соотношению "цена – опция – комплектация" машин не много, их остается все меньше. Сейчас надо понимать, что нас ждет в 2023 году: кто останется и будет продолжать работать на российском рынке. Неважно, будет это производство или импорт. Понятно, что российские производители останутся – это Lada, ВАЗ, если мы говорим о легковом сегменте. Ожидается, что Китай начнет наращивать импорт и производство, у него большой завод Haval. Но опять же, пока сложно сказать, потому что, например, по августу мы видим небольшое снижение продаж китайских авто», - указала она.
Также директор НАПИ рассказала, что в России на сегодняшний день работают в основном отечественные автомобильные заводы, а завод китайской компании Haval в Тульской области не отличается высокой производственной мощностью.
«Пока у нас работают в основном российские заводы. Все-таки АвтоВАЗ справился с нехваткой компонентов, пусть не в полной мере, но тем не менее. Также Haval – будет ли он наращивать производство или пока будет в том же духе продолжать? Найдутся ли какие-то новые партнеры, китайские бренды, которые тут наладят сборку, производство или импорт? Также много говорилось об иранских автомобилях, но их опыт захода был неудачный», - объяснила собеседница «Радиоточки НСН».
Так, Арабаджи выразила надежду на то, что с изменением ситуации на автомобильном рынке правительство сочтет нужным выделить дополнительные суммы на поддержку автопрома.
«У нас и дополнительные средства выделялись. В какие-то периоды тоже было, что исчерпаны средства на какие-то программы. Потом выделяется что-то дополнительно во втором полугодии. Думаю, что здесь правительство будет гибко подходить и смотреть, что происходит на рынке. Тем более, из-за роста цен многие притормозили покупку автомобилей. Люди могут на своем еще поездить или купить подержанные. Плюс у нас есть закупки в том же Казахстане. Мы видим такие процессы, когда и частные лица оттуда закупают, и независимые торговцы, которые везут что-то в Россию. Не могу сказать, что цифра в 10 миллиардов не изменится: может быть с изменением ситуации правительство сочтет нужным выделить дополнительные суммы», - резюмировала она.
Ранее Forbes со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщал, что продажи новых легковых автомобилей и новых коммерческих авто в России в августе сократились на 62,4% к аналогичному периоду прошлого года. При этом всего с января по август 2022 года было продано 410 548 автомобилей, что на 60,7% меньше аналогичного прошлогоднего периода.
На этом фоне многие эксперты и аналитики прогнозировали закрытие российских дилерских центров. Однако, как отмечал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с «Радиоточкой НСН», о глобальном закрытии точек продаж автомобилей говорить рано, так как дилеры начали активно искать поставщиков машин в Китае, Индии и Вьетнаме.
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