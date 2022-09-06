«Другая реальность»: Автомобильный рынок наполнят машины из Китая, Индии и Вьетнама
Продажи автомобилей в России медленно набирают темп, но сравнивать показатели с прошлым годом некорректно, сказал НСН аналитик авторынка Олег Мосеев.
Дилеры начинают искать поставщиков машин в Китае, Индии, Вьетнаме, потому рано говорить о глобальном закрытии точек продаж автомобилей, заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что в августе продажи легковых автомобилей в России снизились на 62,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, до 41 698. По сравнению с июлем продажи выросли примерно на 29%. В целом с января по август они упали на 60,7%, до 410 548 штук. Мосеев считает некорректным сравнивать показатели 2022 года с прошлогодними.
«Сокращение продаж идет с марта, как только приостановили деятельность иностранные производители, чьи производства находились в России. С прошлым годом сравнивать нет никакого смысла, мы живем в другой реальности. Надо сравнивать с мартом и тогда увидим, что рынок постепенно восстанавливается. Темпы не бодрые, но в августе было продано больше 40 тысяч машин, тогда как в апреле – 25 тысяч. Уровня 2021 года мы еще долго не достигнем. Есть «АвтоВАЗ», который восстанавливает производство, но модель «Веста», к примеру, выпустят только в 2023 году», - сказал Мосеев.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что активно продаются китайские автомобили, хотя и это кардинально на повлияет пока на годовые показатели продаж.
«Рынок в 1,7 миллиона продаж автомобилей в год – недоступен. Я бы не говорил о глобальном закрытии дилеров, большинство перестроится. Часть переориентируется на Китай, другие на Индию, Вьетнам», - пояснил Мосеев.
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с НСН тоже считает, что сравнивать продажи автомобилей в новых условиях надо от месяца к месяцу.
«Надо сравнивать от месяца к месяцу. Нижняя точка была в мае, когда опустилась ключевая ставка Центробанка и началось кредитование, прошел первый шок местных производителей. По нашей информации, за август купили 42 тысячи новых машин, в июле – 37 тысяч. Рынок растет за счет двух сегментов: продажи «АвтоВАЗ» – сейчас у них три модели доступны, а также китайские авто. Что касается европейских производителей, то продаются только запасы», - сказал Удалов.
Рынок автомобилей с пробегом, по словам Удалова, упал на 20 процентов. При этом он прогнозирует сокращение дилерских центров.
«Останутся те, кто сможет жить за счет автосервиса. Уйдут те, кто занимался продажей только новых авто и представители определенных европейских брендов», - пояснил Удалов.
Ранее вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в эфире НСН заявил, что дилеры уже налаживают поставки автомобилей с пробегом из Европы.
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