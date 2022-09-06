«Другая реальность»: Автомобильный рынок наполнят машины из Китая, Индии и Вьетнама

Ранее стало известно, что в августе продажи легковых автомобилей в России снизились на 62,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, до 41 698. По сравнению с июлем продажи выросли примерно на 29%. В целом с января по август они упали на 60,7%, до 410 548 штук. Мосеев считает некорректным сравнивать показатели 2022 года с прошлогодними.

«Сокращение продаж идет с марта, как только приостановили деятельность иностранные производители, чьи производства находились в России. С прошлым годом сравнивать нет никакого смысла, мы живем в другой реальности. Надо сравнивать с мартом и тогда увидим, что рынок постепенно восстанавливается. Темпы не бодрые, но в августе было продано больше 40 тысяч машин, тогда как в апреле – 25 тысяч. Уровня 2021 года мы еще долго не достигнем. Есть «АвтоВАЗ», который восстанавливает производство, но модель «Веста», к примеру, выпустят только в 2023 году», - сказал Мосеев.