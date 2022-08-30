«Lada и китайцы»: Аналитик назвал доступные для россиян автомобили
Авто премиального сегмента, как и европейские марки, не импортируются в Россию, выбора на рынке почти не остается, отметил в эфире НСН Сергей Удалов.
В России на сегодняшний день все сводится к двум сегментам: Lada и китайские автомобили, европейские марки не импортируются, из них продается только то, что осталось на складах, рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне агентство «Автостат» сообщило, что российский авторынок в августе 2022 года продемонстрировал небольшой рост. По оценке специалистов, продажи новых легковых машин в России в последнем месяце лета должны достигнуть 42 тысяч штук. При этом активизировался спрос на отечественную Lada. Сергей Удалов отметил, что спрос на Lada связан не с предпочтением россиян, а с тем, что выбора на рынке практически не осталось.
«Сейчас в стране остались, по большому счету, Lada и китайские марки. По европейским маркам фактически продается то, что есть на складах, потому что производства нет и марки не импортируются. Корейцы немного тоже собирают и продолжают импортировать. То есть, все сейчас сводится к двум большим сегментам: Lada и китайцы. По Lada за последнюю неделю августа доля рынка была уже 38%, а по китайцам – больше 30%. Суммарно две эти группы уже под 70%. При этом ситуация такая не потому, что кому-то что-то стало нравится больше или меньше, а что вообще есть и чего нет», - сказал Удалов.
По его словам, автомобили премиального сегмента, как и европейские марки, также не импортируются. Все они понемногу распродаются со складов по высоким ценам.
«Если говорить о премиальном сегменте и европейских машинах, то это остатки на складах у дилеров. Они понимают, что поставок этих машин больше не будет и они просто продают машины по тем высоким ценам, которые были зафиксированы в марте. Понемножку их кто-то покупает. Примерно такая история и сохранится на достаточно долгий период времени», - указал Удалов.
Кроме того, аналитик рассказал, что есть перспектива появления иранских автомобилей на российском рынке. Он подчеркнул, что спрос на них будет зависеть в том числе от цены.
«По Ирану процесс тоже будет не быстрый. Иранцы показали машины на выставке авто в Москве, в частности, модель Khodro. И еще одна компания, которая является второй по объему в Иране, привезла, показала, на них посмотрели… Думаю, что они не будут сертифицировать, на это потребуется какое-то количество времени. В принципе, это машины, сделанные на относительно старых платформах Peugeot, они не плохие, надежные. По цене это будет что-то дороже Lada и дешевле китайцев. Спрос какой-то, наверное, будет, но это будет зависеть в том числе и от того, по какой цене их удастся здесь производить и продавать», - резюмировал Удалов.
Ранее автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что Китай может закрыть своими автомобилями пустой российский рынок. По его словам, за последнее время их качество заметно улучшилось.
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