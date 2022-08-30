«Lada и китайцы»: Аналитик назвал доступные для россиян автомобили

Накануне агентство «Автостат» сообщило, что российский авторынок в августе 2022 года продемонстрировал небольшой рост. По оценке специалистов, продажи новых легковых машин в России в последнем месяце лета должны достигнуть 42 тысяч штук. При этом активизировался спрос на отечественную Lada. Сергей Удалов отметил, что спрос на Lada связан не с предпочтением россиян, а с тем, что выбора на рынке практически не осталось.

«Сейчас в стране остались, по большому счету, Lada и китайские марки. По европейским маркам фактически продается то, что есть на складах, потому что производства нет и марки не импортируются. Корейцы немного тоже собирают и продолжают импортировать. То есть, все сейчас сводится к двум большим сегментам: Lada и китайцы. По Lada за последнюю неделю августа доля рынка была уже 38%, а по китайцам – больше 30%. Суммарно две эти группы уже под 70%. При этом ситуация такая не потому, что кому-то что-то стало нравится больше или меньше, а что вообще есть и чего нет», - сказал Удалов.

По его словам, автомобили премиального сегмента, как и европейские марки, также не импортируются. Все они понемногу распродаются со складов по высоким ценам.